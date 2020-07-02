Иванову присвоено звание «Город трудовой доблести»

Сегодня, 2 июля, глава государства Владимир Путин сообщил о присвоении 20 городам России звания «Город трудовой славы». В их число вошло Иваново.

- За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены Орденов или Красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены. … Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время, - сказал Владимир Путин.

В годы Великой Отечественной войны ивановские текстильщики поставили стране около 90% общего количества ткани. На фабриках города выпускали вату, марлю, ткани для военной формы, здесь шили обмундирование и белье, маскировочные халаты. В Иванове производилась парусина для обтяжки крыльев самолетов и парашюты.

В круглосуточном режиме работали Ивановский швейный завод №3, меланжевый комбинат, фабрики имени С.Кирова, Н.Крупской, Ф. Дзержинского и многие другие. Около 100 миллионов метров одежных и технических тканей дали фронту только меланжисты города Иваново, которые одели свыше 12 миллионов бойцов Красной Армии, сообщается на сайте правительства Ивановской области.

Машиностроительные заводы перешли на выпуск корпусов снарядов, авиабомб, мин, гранат, химики производили взрывчатые вещества. Местный деревообрабатывающий завод делал снаряжение для лыжных батальонов, а в цехах авторемонтного завода приводили в порядок грузовики для армии и народного хозяйства.

Был построен литейный цех на заводе «Ивторфмаш», на механическом заводе начала работать вторая сталеплавильная печь. Все это позволило резко поднять выпуск военной продукции.