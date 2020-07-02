Ярославль стал городом трудовой доблести

Сегодня, 2 июля, Ярославлю, наряду еще с 19 городами страны, присвоено звание «Город трудовой доблести». Об этом на заседании российского организационного комитета «Победа» сообщил глава государства Владимир Путин.

- За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены Орденов или Красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены. … Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время, - сказал Владимир Путин. – А сейчас от всей души поздравляю – и перечислю эти города – жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, новых трудовых свершений.

Напомним, что в 2017 году Ярославль в День города получил звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Эту награду прежнему мэру города Владимиру Слепцову вручил председатель исполнительного комитета Союза Городов-Героев, генерал-майор Алексей Ткачев.