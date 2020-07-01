2020-07-01T21:38:36+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: «Хочу поблагодарить всех, кто проявил свою гражданскую позицию и сделал свой выбор»

Губернатор Ярославской области поблагодарил жителей региона
Мария СОКОЛОВА
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Ярославцы проявили активность во время голосования по внесению изменений в Конституцию.Ярославцы проявили активность во время голосования по внесению изменений в Конституцию.Фото: Правительство Ярославской области
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Сегодня, 1 июля, в 20 часов в Ярославской области завершилось семидневное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

В течение всего дня в регионе работали 826 постоянных участков для голосования. Глава облизбиркома Олег Захаров рассказал, что серьезных нарушений на территории региона в ходе всех дней общероссийского голосования не зафиксировано.

Явка на 18 часов составила 10,64 %: в абсолютных числах это более 104 тысяч жителей Ярославской области. Общее же число проголосовавших за 7 дней в регионе перевалило отметку в полмиллиона человек.

По завершении голосования глава региона обратился к ярославцам через свою страницу в соцсети.

- Избирательные участки на территории области закрылись. Голосование по поправкам в Конституцию завершено, началась обработка бюллетеней. Хочу поблагодарить всех, кто проявил свою гражданскую позицию и сделал свой выбор, - написал Дмитрий Миронов. - В Ярославской области это больше половины совершеннолетних жителей. И как бы не проголосовал каждый, это его личное мнение, которое уважает государство. Главное, не оставаться равнодушным к судьбе России, быть активным соавтором ее будущего. Только так наша страна будет развиваться, становиться сильнее и успешнее.

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