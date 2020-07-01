Ярославская явка преодолела «экватор»

Об этом сообщила избирательная комиссия Ярославской области. По состоянию на 15 часов 1 июля дневная явка в регионе составила 8,19 процента избирателей, это более 80 тысяч человек.

Нарастающим итогом с 25 июня свое мнение относительно изменений в Основной закон страны выразили 499911 человек. Таким образом, общая явка на три часа дня составила 50,92 процента.

Участки для голосования по поправкам будут открыты до 20 часов.