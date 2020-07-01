2020-07-01T14:45:52+03:00
Общество

Почти половина жителей Ярославской области проголосовали по поправкам в Конституцию

К полудню сегодняшнего дня, 1 июля, дневная явка составила 3,9%. Об этом рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров
Мария СОКОЛОВА
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Ярославцы активно выражают свое отношение к поправкам в Конституцию РФ.Ярославцы активно выражают свое отношение к поправкам в Конституцию РФ.Фото: Мэрия Ярославля
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– Общая сумма – 46,67 процента, мы видим тенденцию нарастания явки. Очевидно, что народ поднялся и пошел голосовать, – отметил Олег Захаров. – Явка пропорционально растет по всем районам, аутсайдеров нет.

По мнению главы региональной избирательной комиссии, максимальная явка сегодня будет вечером, в районе шести-восьми часов вечера.

При этом любой гражданин может проголосовать на дому. Для этого до 17 часов необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, веских причин для этого озвучивать не нужно. Процесс голосования будет организован бесконтактно и с соблюдением всех санитарных требований.

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