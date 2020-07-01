Почти половина жителей Ярославской области проголосовали по поправкам в Конституцию

– Общая сумма – 46,67 процента, мы видим тенденцию нарастания явки. Очевидно, что народ поднялся и пошел голосовать, – отметил Олег Захаров. – Явка пропорционально растет по всем районам, аутсайдеров нет.

По мнению главы региональной избирательной комиссии, максимальная явка сегодня будет вечером, в районе шести-восьми часов вечера.

При этом любой гражданин может проголосовать на дому. Для этого до 17 часов необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, веских причин для этого озвучивать не нужно. Процесс голосования будет организован бесконтактно и с соблюдением всех санитарных требований.