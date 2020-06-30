Медсестра из Костромы стала победительницей викторины «Моя Конституция»

Медсестра инфекционного отделения №1 городской больницы Костромы Людмила Смирнова стала еще одним победителем викторины «Моя Конституция». Новость о выигрыше застала женщину во время дежурства, поэтому сертификат на автомобиль сегодня, 30 июня, вручили ее супругу.

- Для нашей семьи это очень приятная неожиданность. Долго не могли поверить. Сегодня вручили сертификат, завтра уже поеду смотреть машину, - рассказал Андрей Смирнов.

По словам мужчины, водить машину его супруга не умеет, но он обязательно уговорит ее сдать экзамен на права. У семьи уже есть автомобиль. В настоящее время их старшая дочь готовится стать мамой, поэтому не исключено, что выигранный приз отдадут будущим молодым родителям.

Еще три автомобиля ждут своих обладателей. Для участия в викторине «Моя Конституция» необходимо прийти на участок для голосования, получить у волонтеров бланк, ответить на вопросы и опустить купон в специальный ящик.