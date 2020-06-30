2020-06-30T20:48:19+03:00
Кострома

Жительница Костромской области выиграла машину в викторине «Моя Конституция»

Ключи от «Лады Гранты» вручили Тамаре Кузнецовой из Сусанинского района
Светлана Крутикова
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Тамара Кузнецова выиграла машину в викторине "Моя Конституция". Фото предоставлено Администрацией Костромской областиТамара Кузнецова выиграла машину в викторине "Моя Конституция". Фото предоставлено Администрацией Костромской области
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Сегодня, 30 июня, ключи от новой «Лады Гранты» получила жительница Сусанинского района Тамара Кузнецова. В автосалон победительница викторины «Моя Конституция» приехала вместе со своей семьей - супругом, сыном и внуком.

- Я очень рада. Сложно выразить словами то, что сейчас чувствую. Никогда не думала и не мечтала о таком подарке. Это мой первый в жизни выигрыш. До этого никогда ничего не выигрывала, - поделилась своими впечатлениями обладательница нового автомобиля.

Тамара Кузнецова сама машину не водит, но теперь задумалась о том, чтобы сдать экзамен на права.

- Такая удача, наверное, бывает раз в жизни. Теперь можно и на юг поехать. Автомобиль надежный, - отметил супруг победительницы Владимир Кузнецов.

Принять участие в викторине «Моя Конституция» можно до 1 июля включительно. Для этого необходимо прийти на участок для голосования, получить бланк, ответить на предложенные вопросы и опустить купон в специальный ящик. Возможно, именно вас ждет один из ценных и полезных подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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