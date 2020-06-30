В Костромской области на 6-летнюю девочку напала волчица

ЧП произошло 28 июня на территории фермерского хозяйства в Красносельском районе. Там содержатся разные животные, в том числе степная волчица, потомок волков из Костромского зоопарка. Во время экскурсии зверь неожиданно просунула голову между решеткой и фундаментов вольера и цапнула девочку за ногу.

- Ребенок был госпитализирован в больницу Костромы и прооперирован. У девочки рваная рана левой голени, - сообщили в СКР по Костромской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе предварительно расследования будет дана оценка действиям всех лиц, не обеспечивших безопасность на территории фермерского хозяйства.