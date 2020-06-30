Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 июня 2020: вылечившихся в 3 раза больше, чем заболевших

Всего зараженных: 4785

Музеи: начинают открываться

Изоляция для приезжих: нет

- В Ярославской области за сутки число выздоровевших в 3,4 раза превысило число заболевших: 153 ярославца вылечились от коронавируса, 44 – подхватили инфекцию.

Всего заболевших с начала пандемии 4785, выздоровевших – 3194. По официальной статистике, умерли 19 человек.

На данный момент госпитализировано 549 пациентов: 149 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 400 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 212 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 1818.

- Ярославская область постепенно возвращается к ритму жизни докоронавирусных времен. Открылись торговые центры. Постепенно из режима онлайн в режим офлайн переходят музей: действует ряд ограничений по количеству посетителей, отменены экскурсии для больших групп, не все экспозиции открыты, но по территориям уже можно погулять.

С 1 июля, сообщили в мэрии, в Ярославле вновь заработают общественные туалеты – эта новость очень обрадовала ярославцев.

- Карта распространения коронавируса в Ярославской области:

Ярославль – 2469;

Рыбинск – 672;

Ростовский МР – 260;

Ярославский МР – 234;

Переславский городской округ – 233;

Гаврилов-Ямский МР – 218;

Рыбинский МР – 138;

Тутаевский МР – 114;

Угличский МР – 84;

Борисоглебский МР – 82;

Некрасовский МР – 70;

Большесельский МР – 60;

Даниловский МР – 44;

Некоузский МР – 41;

Пошехонский МР – 26;

Первомайский МР – 16;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 5.