Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 июня 2020: вылечившихся в 3 раза больше, чем заболевших
Всего зараженных: 4785
Музеи: начинают открываться
Изоляция для приезжих: нет
- В Ярославской области за сутки число выздоровевших в 3,4 раза превысило число заболевших: 153 ярославца вылечились от коронавируса, 44 – подхватили инфекцию.
Всего заболевших с начала пандемии 4785, выздоровевших – 3194. По официальной статистике, умерли 19 человек.
На данный момент госпитализировано 549 пациентов: 149 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 400 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 212 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 1818.
- Ярославская область постепенно возвращается к ритму жизни докоронавирусных времен. Открылись торговые центры. Постепенно из режима онлайн в режим офлайн переходят музей: действует ряд ограничений по количеству посетителей, отменены экскурсии для больших групп, не все экспозиции открыты, но по территориям уже можно погулять.
С 1 июля, сообщили в мэрии, в Ярославле вновь заработают общественные туалеты – эта новость очень обрадовала ярославцев.
- Карта распространения коронавируса в Ярославской области:
Ярославль – 2469;
Рыбинск – 672;
Ростовский МР – 260;
Ярославский МР – 234;
Переславский городской округ – 233;
Гаврилов-Ямский МР – 218;
Рыбинский МР – 138;
Тутаевский МР – 114;
Угличский МР – 84;
Борисоглебский МР – 82;
Некрасовский МР – 70;
Большесельский МР – 60;
Даниловский МР – 44;
Некоузский МР – 41;
Пошехонский МР – 26;
Первомайский МР – 16;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 5.
Всего заболевших с начала пандемии 4785, выздоровевших – 3194Фото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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