2020-06-29T15:05:39+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию: больше половины пути Ярославская область преодолела без серьезных нарушений

В нашем регионе пока обходится без громких скандалов и серьезных нарушений
Мария СОКОЛОВА
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Олег Захаров призывает всех ярославцев от 18 лет и старше выразить свое отношение к изменениям в Конституцию РФ. Фото предоставлено избиркомом ЯООлег Захаров призывает всех ярославцев от 18 лет и старше выразить свое отношение к изменениям в Конституцию РФ. Фото предоставлено избиркомом ЯО
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В Ярославской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию. За прошедший период, а это уже 4 дня, серьезных нарушений на территории региона не зафиксировано, – сказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – Несмотря на необычные для нас форматы работы – многодневное голосование, организация участков на открытом воздухе, особые условия обеспечения санитарной безопасности – можно сказать, что избирательная система региона достойно справляется с поставленными задачами. Формат голосования на придомовых территориях оказался для жителей достаточно удобным и комфортным. Тем, кто еще не успел выразить свое отношение к изменениям в Основной закон, напоминаю, что до окончания голосования осталось чуть более двух дней. Все стационарные участки для голосования работают с 8.00 до 20.00 до 1 июля включительно.

Всего в России за прошедшие дни участие в голосовании приняли 40 415 883 гражданина, явка составила 37,2%. Об этом сообщил Центризбирком в соцсетях в понедельник, 29 июня.

В связи с пандемией коронавируса на каждом избирательном участке предпринимаются беспрецедентные меры санитарной безопасности. Все члены избиркомов, наблюдатели, сотрудники правоохранительных органов работают с применением средств индивидуальной защиты, обеспечивают ими и пришедших на участки граждан. В помещениях для голосования каждые два часа проводится обработка поверхностей дезинфицирующими растворами, а документы проверяются на расстоянии 1,5 метров, при этом паспорт человек держит в своих руках.

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