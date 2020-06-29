Голосование по поправкам в Конституцию: больше половины пути Ярославская область преодолела без серьезных нарушений

– В Ярославской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию. За прошедший период, а это уже 4 дня, серьезных нарушений на территории региона не зафиксировано, – сказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – Несмотря на необычные для нас форматы работы – многодневное голосование, организация участков на открытом воздухе, особые условия обеспечения санитарной безопасности – можно сказать, что избирательная система региона достойно справляется с поставленными задачами. Формат голосования на придомовых территориях оказался для жителей достаточно удобным и комфортным. Тем, кто еще не успел выразить свое отношение к изменениям в Основной закон, напоминаю, что до окончания голосования осталось чуть более двух дней. Все стационарные участки для голосования работают с 8.00 до 20.00 до 1 июля включительно.

Всего в России за прошедшие дни участие в голосовании приняли 40 415 883 гражданина, явка составила 37,2%. Об этом сообщил Центризбирком в соцсетях в понедельник, 29 июня.

В связи с пандемией коронавируса на каждом избирательном участке предпринимаются беспрецедентные меры санитарной безопасности. Все члены избиркомов, наблюдатели, сотрудники правоохранительных органов работают с применением средств индивидуальной защиты, обеспечивают ими и пришедших на участки граждан. В помещениях для голосования каждые два часа проводится обработка поверхностей дезинфицирующими растворами, а документы проверяются на расстоянии 1,5 метров, при этом паспорт человек держит в своих руках.