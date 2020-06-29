Перевернулся матрас: в пруду Костромского района утонул мужчина

ЧП произошло в субботу, 27 июня. 42-летнйи мужчина вместе со своей семье и друзьями отдыхал на берегу Шуваловского пруда недалеко от поселка Шувалово Костромского района. Как сообщает следствие, во время отдыха он употреблял спиртное.

Около 9 вечера костромич решил проверил сети и на надувном матрасе выплыл на середину пруда. Минут через 15 остальные отдыхающие заметили, что матрас перевернуть, а их друга нигде нет.

- Сейчас по факту гибели мужчины проводится проверка. Тело погибшего пока не найдено, проводятся поисковые мероприятия с участием водолазов, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Как только труп найдут, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.