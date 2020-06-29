Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 июня 2020: плюс 42 заболевших
- По данным на 29 июня, в Ярославской области 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 4741 человек.
За сутки от инфекции вылечились 22 ярославца, всего с начала пандемии – 3041 житель региона.
Госпитализировано на инфекционные койки в стационары 587 пациентов: 159 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 428 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 220 человек, на карантине – 1824.
Карта распространения болезни по районам:
Ярославль – 2451;
Рыбинск – 666;
Ростовский МР – 259;
Переславский городской округ – 233;
Ярославский МР – 224;
Гаврилов-Ямский МР – 218;
Рыбинский МР – 138;
Тутаевский МР – 114;
Угличский МР – 84;
Борисоглебский МР - 82;
Некрасовский МР – 70;
Большесельский МР – 60;
Даниловский МР – 44;
Некоузский МР – 41;
Пошехонский МР – 20;
Брейтовский МР – 11;
Первомайский МР – 16;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 3.
Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 4741 человекФото: Правительство Ярославской области
- С 1 июля ростовский музей-заповедник вновь открывается для посетителей. Можно будет прогуляться по территории и Митрополичьему саду, пройтись по переходам и стенам Ростовского кремля.
Также со среды откроется музейный магазин, в режиме летнего кафе будет работать садовый домик в Митрополичьем саду. Столики поставят и на открытой площадке у «Дома на Погребах».
Будет проводиться индивидуальные экскурсии с гидом, но группы не более пяти человек.
Экспозиции и выставки музея пока закрыты для посетителей. До особого распоряжения Ростовский кремль не принимает туристические группы, не получится пока и сфотографироваться в исторических костюмах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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