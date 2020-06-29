2020-06-29T11:56:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 июня 2020: плюс 42 заболевших

Количество подхвативших COVID-19 в регионе увеличилось до 4741
Полина Вачнадзе
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Количество подхвативших COVID-19 в регионе увеличилось до 4741. Скриншот Яндекс.СтатистикаКоличество подхвативших COVID-19 в регионе увеличилось до 4741. Скриншот Яндекс.Статистика
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- По данным на 29 июня, в Ярославской области 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 4741 человек.

За сутки от инфекции вылечились 22 ярославца, всего с начала пандемии – 3041 житель региона.

Госпитализировано на инфекционные койки в стационары 587 пациентов: 159 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 428 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 220 человек, на карантине – 1824.

Карта распространения болезни по районам:

Ярославль – 2451;

Рыбинск – 666;

Ростовский МР – 259;

Переславский городской округ – 233;

Ярославский МР – 224;

Гаврилов-Ямский МР – 218;

Рыбинский МР – 138;

Тутаевский МР – 114;

Угличский МР – 84;

Борисоглебский МР - 82;

Некрасовский МР – 70;

Большесельский МР – 60;

Даниловский МР – 44;

Некоузский МР – 41;

Пошехонский МР – 20;

Брейтовский МР – 11;

Первомайский МР – 16;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 3.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 4741 человек Фото: Правительство Ярославской области

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 4741 человекФото: Правительство Ярославской области

- С 1 июля ростовский музей-заповедник вновь открывается для посетителей. Можно будет прогуляться по территории и Митрополичьему саду, пройтись по переходам и стенам Ростовского кремля.

Также со среды откроется музейный магазин, в режиме летнего кафе будет работать садовый домик в Митрополичьем саду. Столики поставят и на открытой площадке у «Дома на Погребах».

Будет проводиться индивидуальные экскурсии с гидом, но группы не более пяти человек.

Экспозиции и выставки музея пока закрыты для посетителей. До особого распоряжения Ростовский кремль не принимает туристические группы, не получится пока и сфотографироваться в исторических костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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