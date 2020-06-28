Подарки от викторины #ЯрКонституция получили несколько сотен жителей Ярославской области

Утюги и сковородки, бензопилы и дрели, планшеты и смартфоны каждый день разъезжаются в самые дальние уголки нашего региона. Но больше всего удивления и радости у тех, кому выпадают огромные, диагональю 127 сантиметров, телевизоры.

Победителей в регионе уже немало, не только в крупных городах, но и в районах. Именно такой телевизор унесли домой супруги Владимир и Валентина Андриановы из Углича. Голосовали вместе, и отвечали тоже, признаются пожилые люди, порой наугад, на удачу не надеялись. Звонок от организаторов викторины стал приятным сюрпризом.

– Где-то 95% я думал, что мы угадали, ответили на все вопросы, видимо, советская школа помогла. Мы пенсионеры все-таки, и получить такой подарок – очень приятно, – говорит Владимир Михайлович.

А пенсионерке Елизавете Царьковой из деревни Станы огромный телевизор сотрудники викторины привезли прямо домой. Для сельской местности такая техника в диковинку, повезло так повезло, считают соседи.

Но самый ценный подарок – мотоблок. Вещь в хозяйстве незаменимая – весной вскопать грядки, зимой – убрать снег. Чудо техники уже досталось жителю села Коза Первомайского района, угличанину Владимиру и работнице Тутаевского моторного завода Ольге Николаевне. Последней ценную технику вручил лично глава района.

– У меня есть дача, такой подарок очень кстати, – улыбается Ольга.

Рады и те, чьи подарки не такие серьезные и дорогие. Ноутбуки, мультиварки и даже наборы посуды.

– До конца не верилось, что можно получить такие подарки, а сегодня мне позвонили и сказали, что я стала счастливой обладательницей планшета,- делится радостью Елена Злобина из деревни Заречье Головинского сельского поселения.

Порой девушке достается электроинструмент, а мужчине – набор кастрюль или мультиварка. Ничего страшного в этом нет.

– Подарок переходит в полную собственность того, кто его получает. Если самому человеку он не нужен, можно продать или передарить, – поясняют организаторы викторины.

Тутаевская пенсионерка Галина Семеновна планшет подарит внуку. Подарок ей доставили прямо на дом. Бланк викторины пенсионерка получила у волонтеров.

– Я все заполнила и пошла голосовать. Не думала, что смогу что-то выиграть. Когда мне позвонили и сказали про планшет, я была очень рада. У меня внук учится в 8 классе, ему он очень пригодится. Спасибо большое за приз, - говорит Галина Семеновна.

У Анастасии Александровны, сотрудника Ростовского оптико-механического завода, другая история. За участие в викторине она получила мультиварку. Ценную технику в качестве презента она получала и прежде, но и стиральная машина, и полученный вместо нее пылесос сломались.

– Еще и налог заплатила, - смеется женщина.

В рамках викторины #ЯрКонституция такой неудачи не случится. Вся техника приобретена в трех крупных торговых сетях, и на каждый подарок есть гарантийный талон. В случае любой неисправности заменить ее или же починить бесплатно не составит большого труда.

Если вы еще не приняли участие в викторине, приходите на участок для голосования, найдите волонтера акции с коробкой с символикой #ЯрКонституция, возьмите у него или у нее бланк, ответьте на 10 несложных вопросов и не забудьте оставить свой телефон. Отрывной корешок с QR-кодом сохраните у себя, а самое главное – не выключайте телефон и берите трубку. Возможно, именно вас ждет один из сотен оставшихся ценных подарков. За семь дней проведения акции их получат 1700 участников.