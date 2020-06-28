2020-06-28T13:59:43+03:00
Общество

Вброд с бюллетенями: в Даниловском районе к избирателям ходят через реку

В Ярославской области активно проходит голосование по изменениям в Конституцию РФ
Мария СОКОЛОВА
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В Даниловском районе члены УИК добирались к голосующим вброд. Фото 1yar.tvВ Даниловском районе члены УИК добирались к голосующим вброд. Фото 1yar.tv
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Жители Ярославской области включились в процесс даже в труднодоступных северных территориях региона – на Юршинском полуострове, Брейтово и Пошехонье. Проголосовать там можно, также как и по всей области, как на стационарных избирательных участках, так на организованных на свежем воздухе – во дворах.

А вот в Даниловском районе членам участковой избирательной комиссии, чтобы добраться до желающих высказать свое мнение по изменениям в Основной закон нашей страны, пришлось форсировать реку. Они перешли водоем вброд. По-другому добраться до пункта назначения члены избиркома просто бы не смогли. Выручила их непромокаемая одежда, а также желание дойти до каждого голосующего.

Напоминаем, голосование по поправкам в Конституцию проходит в Ярославской области с 25 июля, участковые комиссии работают с 8 утра до 8 вечера, чтобы граждане могли выразить свою волю в удобное для них время.

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