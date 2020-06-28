Вброд с бюллетенями: в Даниловском районе к избирателям ходят через реку

Жители Ярославской области включились в процесс даже в труднодоступных северных территориях региона – на Юршинском полуострове, Брейтово и Пошехонье. Проголосовать там можно, также как и по всей области, как на стационарных избирательных участках, так на организованных на свежем воздухе – во дворах.

А вот в Даниловском районе членам участковой избирательной комиссии, чтобы добраться до желающих высказать свое мнение по изменениям в Основной закон нашей страны, пришлось форсировать реку. Они перешли водоем вброд. По-другому добраться до пункта назначения члены избиркома просто бы не смогли. Выручила их непромокаемая одежда, а также желание дойти до каждого голосующего.

Напоминаем, голосование по поправкам в Конституцию проходит в Ярославской области с 25 июля, участковые комиссии работают с 8 утра до 8 вечера, чтобы граждане могли выразить свою волю в удобное для них время.