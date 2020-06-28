2020-06-28T01:00:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 июня 2020: 19-я жертва COVID-19

В регионе от коронавируса умерла 47-летняя женщина
Полина Вачнадзе
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В регионе от коронавируса умерла 47-летняя женщина. Скриншот Яндекс.СтатистикаВ регионе от коронавируса умерла 47-летняя женщина. Скриншот Яндекс.Статистика
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Очередной жертвой коронавирусной инфекции в Ярославской области стала 47-летняя женщина, сообщили в правительстве региона. Это уже 19-ый летальный случай от COVID-19 в области.

За сутки число заболевших увеличилось на 44 человека, выздоровели 46 пациентов. Госпитализировано 585 ярославцев: 163 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 422 с типичной клиникой COVID-19. Всего в регионе вылечились 2996 человек.

На обязательной изоляции находятся 209 ярославцев, на карантине - 1864.

Карта заражений на 27 июня по районам, заболевших 4658:

Ярославль – 2430;

Рыбинск – 646;

Ростовский МР – 257;

Переславский городской округ – 222;

Гаврилов-Ямский МР – 216;

Ярославский МР – 205;

Рыбинский МР – 138;

Тутаевский МР – 114;

Борисоглебский МР – 82;

Угличский МР – 77;

Некрасовский МР – 70;

Большесельский МР – 60;

Некоузский МР – 41;

Даниловский МР – 44;

Пошехонский МР – 20;

Брейтовский МР – 10;

Первомайский МР –16;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 3. Информация будет обновляться

ИСТОЧНИК KP.RU

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