Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 июня 2020: 19-я жертва COVID-19
Очередной жертвой коронавирусной инфекции в Ярославской области стала 47-летняя женщина, сообщили в правительстве региона. Это уже 19-ый летальный случай от COVID-19 в области.
За сутки число заболевших увеличилось на 44 человека, выздоровели 46 пациентов. Госпитализировано 585 ярославцев: 163 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 422 с типичной клиникой COVID-19. Всего в регионе вылечились 2996 человек.
На обязательной изоляции находятся 209 ярославцев, на карантине - 1864.
Карта заражений на 27 июня по районам, заболевших 4658:
Ярославль – 2430;
Рыбинск – 646;
Ростовский МР – 257;
Переславский городской округ – 222;
Гаврилов-Ямский МР – 216;
Ярославский МР – 205;
Рыбинский МР – 138;
Тутаевский МР – 114;
Борисоглебский МР – 82;
Угличский МР – 77;
Некрасовский МР – 70;
Большесельский МР – 60;
Некоузский МР – 41;
Даниловский МР – 44;
Пошехонский МР – 20;
Брейтовский МР – 10;
Первомайский МР –16;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 3. Информация будет обновляться
ИСТОЧНИК KP.RU
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