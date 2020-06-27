В Ярославле ценные подарки получили 16 участников викторины #ЯрКонституция, в районах – более 50

50-дюймовый телевизор достался Инне, Николай получил шуруповерт, а Анатолию по воле случая выпала «немужская» техника – мультиварка.

– В хозяйстве все сгниет, – шутит он, и добавляет, что очень рад.

Также в числе первых полученных ярославцами подарков мотоблок, пылесосы, утюги, чайники, триммер и электроинструменты.

– Я выиграла утюг, это стало приятной неожиданностью в день моего рождения, – улыбается Ирина. – Как правило, мне не везет, но после этого, я думаю, буду принимать участие в подобных мероприятиях.

А обладатель одного из самых крупных презентов – мотоблока – признался, что подарит его в детский дом, которому помогает уже несколько лет.

Проходит вручение ценных презентов и в Рыбинске, Ростове, Тутаеве и муниципальных районах. Там за сегодняшний день передано новым владельцам уже больше полусотни подарков. Это не так уж просто – доставлять иногда их приходится в отдаленные деревеньки и села.

– Распределено подарков значительно больше, но кто-то уехал на дачу, у кого-то другие планы, а кто-то пока, к сожалению, просто не берет трубку, – пояснила руководитель организатора акции – ИПК «Конверсия» Татьяна Артеменкова. – Люди, получившие подарки, очень довольны, благодарят, некоторые удивляются, что им позвонили. Прошу всех участников нашей викторины не выключать мобильные телефоны и быть готовым ответить на звонок с незнакомого номера.

Викторина проводится в Ярославской области на протяжении всех 7 дней голосования по поправкам в Конституции, до 1 июля включительно: волонтеров акции можно найти рядом с участками. Для того чтобы получить шанс стать обладателем одного из 1700 ценных презентов, необходимо взять у сотрудника с коробкой с логотипом #ЯрКонституция бланк с 10 вопросами.

Распределение подарков происходит ежедневно в присутствии специальной комиссии при помощи программы - генератора случайных чисел. После этого на номера участников выбранных бланков звонят представители организаторов викторины и договариваются о месте и времени передачи ценных вещей новому законному владельцу.

Выбирая правильный ответ, можно советоваться с родными или друзьями, пользоваться интернетом и любыми другими источниками информации. Ответив на вопросы, не забудьте написать свой телефон для связи, оторвать корешок с QR-кодом – он понадобится вам, чтобы получить подарок, а сам бланк опустить в коробку с символикой акции.

– Был, помню, интересный вопрос, где побывала наша Конституция, – рассказывает один из счастливчиков, получивший в подарок за участие в викторине планшет. – Ответ очевидный был «в Космосе», и так сложилось, я получил подарок.