2020-06-27T01:10:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 июня 2020: плюс 43 заболевших

На лечении в больницах сейчас остаются 655 пациентов
Полина Вачнадзе
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655 пациентов сейчас остаются на лечении в ярославских больницах. Скриншот Яндекс.Статистика655 пациентов сейчас остаются на лечении в ярославских больницах. Скриншот Яндекс.Статистика
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655 пациентов сейчас остаются на лечении в ярославских больницах. У 203 человек коронавирус подтвержден, у 452 имеются все признаки COVID-19. На обязательной изоляции 196 человек, на карантине - 1858.

За сутки число заболевших увеличилось на 43 пациента, выздоровели 47 ярославцев. Общее количество болеющих и переболевших коронавирусом достигло отметки в 4514 человек.

Ярославль - 2413;

Рыбинск - 637;

Ростовский МР - 253;

Переславский городской округ - 220;

Гаврилов-Ямский МР - 216;

Ярославский МР - 199;

Рыбинский МР - 138;

Тутаевский МР - 114;

Борисоглебский МР - 82;

Угличский МР - 77;

Некрасовский МР - 70;

Большесельский МР - 60;

Некоузский МР - 41;

Даниловский МР - 38;

Пошехонский МР - 20;

Брейтовский МР - 10;

Первомайский МР - 16;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 3.

Информация будет обновляться

ИСТОЧНИК KP.RU

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