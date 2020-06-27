Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 июня 2020: плюс 43 заболевших
655 пациентов сейчас остаются на лечении в ярославских больницах. У 203 человек коронавирус подтвержден, у 452 имеются все признаки COVID-19. На обязательной изоляции 196 человек, на карантине - 1858.
За сутки число заболевших увеличилось на 43 пациента, выздоровели 47 ярославцев. Общее количество болеющих и переболевших коронавирусом достигло отметки в 4514 человек.
Ярославль - 2413;
Рыбинск - 637;
Ростовский МР - 253;
Переславский городской округ - 220;
Гаврилов-Ямский МР - 216;
Ярославский МР - 199;
Рыбинский МР - 138;
Тутаевский МР - 114;
Борисоглебский МР - 82;
Угличский МР - 77;
Некрасовский МР - 70;
Большесельский МР - 60;
Некоузский МР - 41;
Даниловский МР - 38;
Пошехонский МР - 20;
Брейтовский МР - 10;
Первомайский МР - 16;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 3.
Информация будет обновляться
ИСТОЧНИК KP.RU
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