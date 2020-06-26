Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 июня 2020: открываются торговые центры

Об открытие торговых центров, которых в регионе 258, сообщил глава области Дмитрий Миронов. При этом фудкорты, кинотеатры и досуговые центы, что находятся на территории ТЦ, остаются закрытыми.

Если эпидемиологическая ситуация в Ярославской области останется на прежнем уровне, уже в ближайшие дни будет решаться вопрос о переходе на третий этап снятия ограничений.

На сегодняшний день, коронавирус диагностировали еще у 43 жителей региона, общее число заболевших с начала пандемии достигло 4614 человек. Выздоровевших за сутки 47, всего – 2950 ярославцев.

На лечении в больницах остаются 655 пациентов. Из них 203 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 196 человек, на карантине - 1858.