2020-06-26T12:41:27+03:00
Общество

Рабочий с Резинотехники получил в подарок за участие в викторине огромный телевизор

50-дюймовый LED за участие в викторине достался рабочему завода «Ярославль-Резинотехника» Сергею Фишеру
Мария СОКОЛОВА
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Подарок Сергею Фишеру организаторы викторины вручили прямо на заводе. Фото:vk.com/yar1julyПодарок Сергею Фишеру организаторы викторины вручили прямо на заводе. Фото:vk.com/yar1july
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25 июня ярославец принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию и заодно заполнил бланк викторины. Уже сегодня ему позвонили, сообщили о приятном сюрпризе и договорились о месте вручения ценного подарка.

– Подъехали прямо на завод и торжественно вручили в присутствии коллег по работе, – рассказали в ИПК «Конверсия».

Распределение презентов участникам викторины по итогам первого дня голосования по поправкам в Конституцию уже прошло во всех муниципальных районах и городских округах. Сегодня, 26 июня, в течение дня организаторы обзванивают счастливчиков и договариваются о месте и времени передачи ценной техники, электроинструментов и наборов посуды.

Основная цель викторины просветительская – привлечь внимание к содержанию и истории Основного закона нашей страны. Для участия в ней достаточно прийти на избирательный участок, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, найти сотрудника с логотипом #ЯрКонституция или «Решаем вместе», взять бланк и выбрать варианты ответов на 10 вопросов. Обязательно написать свой номер телефона. Затем оторвать корешок с QR-кодом, сохранить его у себя. Если повезет, уже завтра вам позвонят и предложат забрать подарок.

Викторина будет проводиться на протяжении всех дней голосования по поправкам в Конституцию – до 1 июля включительно. Подарки равномерно распределены по дням, поэтому шанс получить ценную вещь у тех, кто придет на избирательный участок до основного дня, особенно в будни, больше.

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