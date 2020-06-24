Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем победы

Сегодня, 24 июня, в Ярославской области, как и во всей стране, проходят торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ярославцев с этой знаменательной датой поздравил губернатор региона Дмитрий Миронов:

- 75 лет назад наш народ одержал историческую Победу в Великой Отечественной войне. И сегодня мы отдаем дань уважения и памяти каждому, кто сражался на поле боя или ковал Победу в тылу. Сегодня, когда эпидемиологическая ситуация начала налаживаться, у нас появился еще один праздничный повод - поздравить с Победой всех жителей области. Особые слова благодарности я хочу адресовать нашим ветеранам - участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

Торжества в честь Великой Победы в Ярославле, организованные правительством региона, открылись проездом автоколонны военной техники.

Колонны сделали традиционный круг по Советской площадиФото: Правительство Ярославской области

В этом году ярославцы смогли ее увидеть не только на Советской площади: машины прошли по Московскому проспекту до Богоявленской площади, сделали традиционный круг у правительства региона, потом выехали на улицу Советскую и через вокзальную площадь вернулись на место дислокации.

Ретроавтомобили вызывают особый интерес ярославцевФото: Правительство Ярославской области

Среди боевых машин - ретроавтомобили из коллекции "Ленрезерва", в том числе и представительный "Паккард".

В колонне, среди боевых машин - автомобили из коллекции "Ленрезерва"Фото: Правительство Ярославской области

Именно он был личным автомобилем маршала Жукова. Ухаживают за ним особенно трепетно, машина сохранилась до наших дней с родными агрегатами. "Паккард" можно назвать и кинозвездой, ведь он снялся во многих фильмах, в том числе и в первой части киноленты "Утомленные солнцем".

В это же время над городом летели самолеты Рыбинского клуба ДОСААФ России.

Над городом летели самолеты Рыбинского клуба ДОСААФ РоссииФото: Правительство Ярославской области

Прошли и пешие колонны - по всем центральным улицам, от Первомайской до речного вокзала. На нескольких площадках в это время играли военные оркестры.

Прошли и пешие колонны - от Первомайской до речного вокзалаФото: Правительство Ярославской области

В полдень Ярославль наполнился колокольным звоном: ярославские храмы присоединились к акции "Звон Победы". Молодые артисты, музыкальные и танцевальные коллективы, участники проекта «Радость Победы» провели во дворах праздничные программы, передающие атмосферу 1945 года.

И все же большая часть акций в честь праздника проходят в онлайн-формате. В проекте "Радость Победы" (хэштег #РадостьПобеды) могут принять участие все пользователи социальных сетей. Для флешмоба "Голубь мира" откроются специальные зоны памяти, где каждый сможет разместить собранную собственноручно фигурку птицы, а фото опубликовать в соцсетях с хэштегами #ГолубьМира, #МирНаЗемле. Участники акции "Рисунок на военную тему "Я рисую мелом" уже публикуют на своих страницах в социальных сетях c хэштегами #Ярисуюмелом и #24июня.

Вечером всех ждет праздничный салют, акция "Вахта памяти - освети небо Родины".