Олег Захаров: «Поможем каждому ярославцу сделать свой выбор»

Несколько часов назад состоялось очередное заседание ЦИК РФ, где было принято решение о внесении изменений в Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.

- Оно касается голосования на участках с 25 по 30 июня, - объяснил Олег Захаров. - В эти дни, согласно действующему порядку, участнику голосования должна быть предоставлена возможность проголосовать в помещении участковой комиссии. Соответственно, мы обязаны организовать в эти дни на всех 826 постоянных участках региона дежурство членов избирательных комиссий с 8 утра до 20 часов вечера. Все они подтвердили, что поставленная ЦИК задача в Ярославской области будет выполнена. Мы сделаем все, чтобы ярославцы могли выразить свою волю свободно, доступно, в комфортных и безопасных условиях, в удобное для себя время.