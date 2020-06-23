2020-06-23T21:42:36+03:00
Общество

Олег Захаров: «Поможем каждому ярославцу сделать свой выбор»

Председатель регионального облизбиркома рассказал, как принятые сегодня, 23 июня, ЦИК изменения улучшат процесс голосования по поправкам в Конституцию в нашем регионе
Мария СОКОЛОВА
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Председатель областной избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. Фото предоставлено избиркомом ЯОПредседатель областной избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. Фото предоставлено избиркомом ЯО
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Несколько часов назад состоялось очередное заседание ЦИК РФ, где было принято решение о внесении изменений в Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.

- Оно касается голосования на участках с 25 по 30 июня, - объяснил Олег Захаров. - В эти дни, согласно действующему порядку, участнику голосования должна быть предоставлена возможность проголосовать в помещении участковой комиссии. Соответственно, мы обязаны организовать в эти дни на всех 826 постоянных участках региона дежурство членов избирательных комиссий с 8 утра до 20 часов вечера. Все они подтвердили, что поставленная ЦИК задача в Ярославской области будет выполнена. Мы сделаем все, чтобы ярославцы могли выразить свою волю свободно, доступно, в комфортных и безопасных условиях, в удобное для себя время.

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