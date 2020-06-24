2020-06-24T09:10:07+03:00
Общество

Публичные слушания по исполнению бюджета Ярославской области за 2019 год прошли в онлайн-формате

Исполняющий обязанности директора департамента финансов региона Алексей Долгов в прямом эфире рассказал о расходах и доходах прошлого года
Полина Вачнадзе
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Расходы по программе «Развитие здравоохранения Ярославской области» в 2019 году составили 1,3 миллиарда рублейРасходы по программе «Развитие здравоохранения Ярославской области» в 2019 году составили 1,3 миллиарда рублейФото: Правительство Ярославской области
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В четверг, 18 июня, в Ярославской области прошли публичные слушания по исполнению бюджета региона за 2019 год. Впервые из-за пандемии по коронавирусной инфекции и запрета на проведение любых массовых мероприятий публичные слушания состоялись в онлайн-формате, однако это не помешало ярославцам, как обычно, высказать свои замечания и задать вопросы спикерам. Почти 100 человек присоединились к трансляции, которая прошла на специальной странице в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте правительства региона.

Основные поступления

Свое выступление и.о. директора департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов начал с представления основных параметров исполнения регионального бюджета за 2019 год. Он исполнен по доходам на 95%, в суммарном выражении это 68,9 миллиарда рублей.

- Основу доходной части бюджета составили налоговые и неналоговые поступления. Главными источниками стали налоги на прибыль, налог на доходы физических лиц и акцизы. Однако последних оказалось ниже запланированного показателя на 1,3 миллиарда, - сказал Алексей Долгов. - Значительное падение дал акциз на пиво: повлияло уменьшение объемов производства этого продукта по сравнению с 2018 годом. А вот акцизы на алкоголь и нефтепродукты пошли в рост.

Меньше запланированного оказались поступления от налога на имущество организаций, что связано с изменениями законодательства в этой сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях: с 1 января 2019 года из объектов налогообложения исключено движимое имущество.

. Фото: Правительство Ярославской области

.Фото: Правительство Ярославской области

Транспортный налог принес в казну региона 1,3 миллиарда рублей, причем, что интересно, более 1 миллиарда заплатили граждане, остальное - организации. В регионе зарегистрировано более тысячи дорогостоящих автомобилей, которые относятся к предметам роскоши, и налог на них начисляется в повышенном размере.

Курс на соцсферу

Как и все прошлые годы, бюджет Ярославской области в 2019 году сохранил свою социальную направленность - больше половины всех средств ушло на отрасли соцсферы.

. Фото: Правительство Ярославской области

.Фото: Правительство Ярославской области

Исполнение областного бюджета осуществлялось в разрезе государственных программ и непрограммных расходов деятельности. В регионе реализуются 24 программы, по результатам 2019 года большая их часть признана высоко- или среднерезультативными.

- По 15 госпрограммам расходы исполнены более чем на 90%, по четырем исполнение составило от 80 до 90%, по пяти - менее 80%. Основной причиной их низкого исполнения является невыполнение доходной части бюджета, - пояснил Алексей Долгов.

Успешные нацпроекты

Почти 8 миллиардов пошло на реализацию национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура», «Цифровая экономика».

. Фото: Правительство Ярославской области

.Фото: Правительство Ярославской области

- Реализация национальных проектов на территории области прошла достаточно успешно. Хоть это и был стартовый год, по его итогам Ярославская область получила высокую оценку. Исполнение бюджета составило 95,7% запланированных средств. Этот процент выше, чем в целом по России, - отметил и.о. директора департамента финансов.

Расходы по программе «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2019 году составили 11,3 миллиарда рублей.

. Фото: Правительство Ярославской области

.Фото: Правительство Ярославской области

В детсады очередей нет

На систему образования региона в прошлом году было потрачено 19,8 миллиарда рублей.

На обеспечение доступности дошкольного образования и создание новых мест в образовательных учреждениях было потрачено 642,8 и 276,3 миллиона рублей соответственно.

- Очередь детей до трех лет в детские сады ликвидирована полностью. Все, кто хотели отдать детей в сады, сделали это, - сказал Алексей Долгов.

. Фото: Правительство Ярославской области

.Фото: Правительство Ярославской области

После завершения своего доклада Алексей Долгов ответил на вопросы участников публичных слушаний, которые коснулись сельского хозяйства, налогов, госдолга и строительства наиболее важных объектов. Сюда вошли детские сады, учреждение дополнительного образования в Ярославле, детсад в поселке Михайловское, ясли в Рыбинске, Дом культуры в Некрасовском районе и мост в Ростовском, автодороги и распределительные газовые сети в нескольких муниципальных образованиях.

Доклад Долгова был принят участниками обсуждения, следующий этап - рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год Ярославской областной думой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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