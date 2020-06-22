«Решаем вместе!»: главы поселений и жители районов воюют в соцсетях за допбюджет

Голосование по проекту «Решаем вместе» стартует уже через три дня. Оно будет проходить одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля рядом с избирательными участками.

Главы поселений, городов и районов, представители муниципальных советов и простые граждане, взрослые и дети – в Ярославской области в борьбу за бюджет включились люди разного статуса.

Отремонтировать дом культуры или баню, благоустроить площадь, сквер, парк или пляж, построить многофункциональную площадку или, этот вид объектов встречается чаще всего, сделать капитальный ремонт дороги – варианты разные. У автора каждого видео – собственная логика, почему нужно проголосовать за тот или иной объект, и во всех – особые чувства к своей малой родине.

- Именно от нашей гражданской позиции, от нашей активности зависит, как изменится завтра место, где мы живем, – звучит лейтмотивом во всех обращениях.

Каждому району и нескольким городам на благоустройство по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» выделяется определенное финансирование. Это дополнительные средства – сверх тех, что дают по программе благоустройства ежегодно. Именно их судьбу предстоит решить жителям уже в ближайшее время.

В муниципальных районах сумма достанется тому поселению, которое проявит наибольшую активность, в городах будут голосовать за конкретные проекты, собравшие наибольшее количество голосов. Это станет показателем востребованности конкретных объектов, считают в проектном офисе.

Но и это еще не все. Как сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, помимо этих денег, суммы которых уже определены, между районами и городами возникнет конкуренция за распределение дополнительных, бонусных, средств. Их получат районы и города, жители которых проявят наибольшую активность.

Для крупных городов такой бонус на благоустройство составит 10 миллионов рублей, и получит их только один. Города поменьше поделят 10 миллионов на двоих: самый активный получит дополнительно 6 миллионов, второй – 4 миллиона рублей. Из муниципальных районов выберут 4 самых активных и между ними разделят 16 бонусных миллионов.

– Подготовлено более 1,5 тысяч урн для голосования, – заявил Евгений Чуркин. – Кроме стационарных урн, которые поставят рядом с избирательными участками, будут и мобильные – их жители смогут увидеть рядом с организованными во дворах избирательными участками.

Посмотреть, какие объекты будут бороться за возможность благоустройства в вашем районе или города, а также на что могут быть потрачены дополнительные бонусные средства теперь можно будет и на сайте проекта «Решаем вместе!», перейдя по новой вкладке, посвященной распределению дополнительных средств «Голосование 25.06-01.07». Для того чтобы узнать, за какие объекты вам предстоит голосовать, нажмите на герб своего района или города.