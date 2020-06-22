2020-06-22T21:39:14+03:00
Общество

Олег Захаров: «Ярославская область к голосованию готова»

Об этом председатель региональной избирательной комиссии заявил в ходе состоявшейся сегодня, 22 июня, пресс-конференции
Мария СОКОЛОВА
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Олег Захаров уверен, что голосование пройдет в регионе в безопасных и комфортных условиях. Фото предоставлено избирательной комиссией ЯООлег Захаров уверен, что голосование пройдет в регионе в безопасных и комфортных условиях. Фото предоставлено избирательной комиссией ЯО
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– Если еще неделю назад были сомнения, что успеем, то сегодня мы уже уверены в том, что мы все успели, можно голосовать, – сказал глава облизбиркома. – Событие неординарное, событие историческое, и подготовка к нему тоже является беспрецедентной. Я призываю жителей Ярославской области прийти и выразить свое отношение к поправкам. Какое оно будет, каждый должен решать сам, но для нас важно, чтобы этот процесс был доступен каждому избирателю.

Очень многие сограждане относятся к голосованию по поправкам в Основной закон нашей страны с пиететом, считает Олег Юрьевич.

– Я хожу по улице и слышу, что из 3-4 проходящих мимо меня компаний две обсуждают Конституцию. Интерес у людей очевиден, – поделился он своими наблюдениями.

О том, что ярославцы хотят голосовать свидетельствует и большое количество избирателей, пожелавших выразить свою волю по месту нахождения. Таких в нашем регионе порядка 65 тысяч человек. По данному показателю мы занимаем 13 место в Российской Федерации.

Желание есть. Возможность будет обеспечена всем – уверяет Олег Юрьевич.

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, главным вопросом в подготовке к голосованию стало обеспечение безопасности. И для его решения принят весь комплекс необходимых мер.

Халаты, маски, перчатки – экипировка членов участков фактически такая же, как у медиков. Она обеспечит полную защиту и того, кто ее носит, и граждан, которые придут проголосовать. Обеспечены средствами защиты будут и наблюдатели, и полицейские, и избиратели, если они придут без маски и перчаток. А голосующим, которые не захватили с собой ручку, выдадут одноразовую. Все средства защиты уже распределены между участковыми избирательными комиссиями.

На входе бесконтактным способом будет измеряться температура. Человека, у которого она повышена, на участок не допустят. Дистанция, разделение потоков входящих и выходящих, дезинфекция всех поверхностей каждые 2 часа – все это тоже будет действовать на протяжении всех дней голосования.

– Мы обеспечим полную безопасность для всех, кто захочет принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Это будет сделано на 100 процентов, – заверил глава облизбиркома.

Безопасность и комфортное голосование надеются обеспечить гражданам и за счет необычного многодневного голосования. Оно продлится фактически 7 дней. При этом для граждан все дни процедура будет обычной. Хотя основной день голосования определен 1 июля, откроются избирательные участки на 6 дней раньше – уже 25 июня. Это позволит перераспределить потоки голосующих и избежать очередей.

Все ли сотрудники избиркомов выдержат растянувшееся на неделю голосование? Если кто-то поймет, что сил не хватает и сойдет с дистанции раньше времени, подготовлен солидный резерв. Так что за этот момент, по мнению Олега Захарова, можно не переживать.

Кроме того, впервые в истории нашей страны будет организовано уличное голосование на придомовых и общественных территориях. Вероятность заразиться на открытом воздухе сводится к нулю. Такие формы будут реализованы с 25 по 30 июня. Причем жителей заранее уведомят о том, когда к ним во двор прибудет участковая избирательная комиссия. Составят график, когда работа проводится «на выезде», а когда в помещении. На участке комиссия будет присутствовать не менее 2 часов в каждый из этих дней.

Предполагается, что выездную группу составят не менее чем 3 человека: два наблюдателя и член избиркома или два члена избиркома и один наблюдатель. Кроме того, каждую группу в обязательном порядке будут сопровождать сотрудники полиции.

В основной день, 1 июля, голосование состоится только на избирательных участках.

Не забыли и о тех, кто не может прийти на участок сам. Уже сегодня желающих проголосовать на дому порядка тысячи человек. Подать заявление о такой форме голосования можно будет до 17 часов 1 июля. При этом будут также соблюдены все требования санитарной безопасности, а само голосование - бесконтактным.

Важным остается и вопрос легитимности, честности и открытости голосования. Ее обеспечат общественные наблюдатели.

– Мы уверены, что на каждом участке будут наблюдатели, – подчеркнул Олег Захаров. – Для нас принципиально важно показать, что мы ничего не скрываем. Мы к этому полностью готовы.

Их уже сегодня немало, как сообщил член Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев. Но если кто-то, в том числе члены различных партий, захочет присоединиться к этой работе и оперативно предоставит все документы даже после 25 июня, когда голосование уже стартует, можно выйти на участок с любого дня.

– Надеемся, на каждом избирательном участке будет как минимум 3 наблюдателя, – сказал Сергей Сергеевич.

На сегодняшний день уже порядка 1600 наблюдателей прошли инструктаж, касающийся и самого процесса контроля честности голосования, и необходимости соблюдения санитарных норм и правил.

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