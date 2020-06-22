Парк Победы. Переславль

Парк Победы украсили главная стела высотой 4 метра, посвященная переславцам, ушедшим на войну, и 12 стендов, посвященных 24 Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы.

Проект был задуман администрацией города в рамках благоустройства территории и помимо мемориального комплекса включает в себя зеленые насаждения.

Разработка и реализация проекта стали трудоемким и очень ответственным делом.

- 75-летие Победы - событие уникальной важности. В этом году, в связи со сложившейся ситуацией, праздник оказался лишен торжественных публичных мероприятий: Парада Победы, шествия Бессмертного полка, возложения цветов к обелискам. Поэтому мы посчитали своим долгом поучаствовать в подготовке к этой памятной дате, - пояснил руководитель «Завода ЛИТ» Николай Дмитриевич Шилов, лично контролировавший ход работ. - Мой отец тоже воевал и был награжден орденом Славы. Наше поколение - это связующее звено между прошлым и будущим, мы обязаны передать нашим детям и внукам память о великих подвигах предков.

Подготовка началась в феврале, на регулярной основе проводились встречи специалистов «Завода ЛИТ» с представителями администрации города.

Торжественное открытие Парка Победы. Евгений Геннадьевич Чистикин, Валерий Александрович Астраханцев, Галина Александровна Пенягина, Николай Дмитриевич Шилов, Сергей Васильевич Корниенко. Май, 2020 г. ФОТО: АО "Завод "Лит"

Реализация проекта потребовала привлечения всех возможных ресурсов завода: профессиональных, финансовых, технических. Каждый принимавший участие в проекте применил не только свои знания и опыт, но и вложил в создание Парка Победы часть своей души.

Отдел маркетинга и продаж создавал макеты и визуализацию всего проекта, включая поиск информации и составление текстов. Цех обработки стекла изготовил все многослойные стекольные элементы. Картонажно-полиграфический участок сделал оформление для входной группы. Отдел материально-технического снабжения обеспечил Необходимыми материалами. Отдел проектирования, ремонта и строительства подготовил чертежи комплекса и техническую документацию, произвел расчеты. Ремонтный цех изготовил рамы для стендов и стелы, установил все конструкции. Служба логистики перевозок занималась организацией и работой транспорта и спецтехники. Наши ребята молодцы, отлично справились с делом! Надеемся, результат будет радовать переславцев и гостей города долгие годы! - отмечает Николай Дмитриевич Шилов.

Во время открытия Парка Победы глава городского округа Переславль-Залесский Валерий Александрович Астраханцев выразил благодарность всем организациям, принимавшим участие в проекте: воинской части, Переславскому лесничеству, питомнику «Северный» и, конечно, «Заводу ЛИТ» и лично Николаю Дмитриевичу.

- На этом мы не останавливаемся. Безусловно, будем поддерживать и развивать это общественное пространство, - добавил Валерий Александрович.

Предшественницей сегодняшнего «Завода ЛИТ» была Переславская фабрика кинопленки №5. В годы Великой Отечественной войны с нее ушли на фронт 1387 человек. Более 200 из них погибли.

Продукция фабрики в основном предназначалась фронту - это была рентгеновская и авиапленка, а также ацетатная основа для производства мин.

Трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин говорил: «Каждая военная операция начинается с аэрофоторазведки». Перед переславской фабрикой кинопленки была поставлена задача обеспечить авиацию аэропленкой для ведения разведки с воздуха.

Установка главной стелы. ФОТО: АО "Завод "Лит"

В годы войны советские летчики-разведчики отсняли более 6 млн кв. км территории, а переславские кинопленочники вместе со специалистами Московского научно-исследовательского кинофотоинститута разработали и начали производить аэропленку нового типа - она дала возможность вести съемку ночью, в туман и снег, с больших высот. Это позволило командованию четко планировать операции, сохраняя жизни советских солдат.

За 1941-1945 годы фабрика поставила для фронта 273 млн метров пленки, в том числе 98 млн метров аэропленки. Это стало вкладом переславских фотохимиков в разгром врага.

В 1942-1944 годах коллектив фабрики шестнадцать раз становился победителем Всесоюзного социалистического соревнования «Все для фронта! Все для победы!» и получил на вечное хранение переходящее Красное знамя за самоотверженный труд.