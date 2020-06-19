2020-06-19T17:56:15+03:00
Общество

Голосовать по поправкам в Конституцию и объектам «Решаем вместе» ярославцы будут в одно время и в одном месте

С 25 июня до 1 июля рядом с избирательными участками развернутся и точки волеизъявления по губернаторскому проекту «Решаем вместе!»
Мария СОКОЛОВА
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Этот двор в Ярославле привели в порядок благодаря проекту "Решаем вместе".Этот двор в Ярославле привели в порядок благодаря проекту "Решаем вместе".Фото: Правительство Ярославской области
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Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

– 25 июня в Ярославской области, как и по всей стране, начнется голосование по поправкам в Конституцию, - написал Дмитрий Миронов. - Это важнейшее событие в жизни страны и ответственный выбор для каждого из нас. Можно бояться изменений, а можно двигаться вперед и развиваться. Новая Конституция закрепляет важные социальные гарантии, позволяющие повысить качество нашей жизни. Главное – сделать свой выбор. Для минимизации контактов и удобства граждан, голосование продлится целую неделю – до 1 июля включительно. На участках будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Также вместе с голосованием по поправкам будет возможность выбрать и объекты для программы «Решаем вместе», которые мы все вместе реализуем в 2021 году.

Выбирать жители региона будут те объекты, которые планируется благоустроить на дополнительно выделенные – сверх обычной суммы годового финансирования – средства. Их размер – 300 миллионов рублей.

Список наиболее востребованных объектов на основании обращений граждан сформировали органы местного самоуправления. Это общественно значимые территории, парки, скверы, набережные, рекреационные зоны, дома культуры, спортивные сооружения, а также дороги.

Проектный офис «Решаем вместе!» уже приступил к печати бюллетеней. Варианты ответов для каждого района будут свои.

На реализацию проекта каждый муниципальный район получит от 5 до 10 миллионов рублей. Суммы в крупных городах несколько больше. Помимо Ярославля и Рыбинска выбор территорий для благоустройства предстоит сделать и жителям Ростова, Тутаева, Данилова и Гаврилов-Яма.

Голосование по проекту «Решаем вместе!» будет проводиться с соблюдением всех санитарных требований. В их числе дезинфекция всех поверхностей, дистанция не менее 1,5 метров и обеспечение средствами индивидуальной защиты организующих опрос сотрудников проектного офиса.

Работы по благоустройству на выбранных населением территориях будут проведены в следующем году. Деньги уже выделены, поэтому никаких проблем с реализацией и срывов сроков не будет.

– Благодаря тому, что объекты будут определены заранее, мы сможем подготовить проектно-сметную документацию уже в этом году, а в следующем приступить к работам уже весной – сразу после наступления сезона, – заверил руководитель проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

Объединение выбора объектов по проекту «Решаем вместе!» с важнейшим общественно-политическим событием года – голосованием по поправкам в Конституцию – позволит привлечь максимальное количество жителей области к участию в вопросах благоустройства территорий.

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