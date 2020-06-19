2020-06-19T12:39:02+03:00
Общество

Ярославцы смогут проголосовать во дворе своего дома

Для них организуют участки на свежем воздухе
Мария СОКОЛОВА
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Председатель избирательной комиссии Ярославской области ОлегЗахаров: "Мы сделаем все, чтобы люди могли в комфортных и безопасных условиях принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ". Фото предоставлено избиркомом ЯОПредседатель избирательной комиссии Ярославской области ОлегЗахаров: "Мы сделаем все, чтобы люди могли в комфортных и безопасных условиях принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ". Фото предоставлено избиркомом ЯО
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Впервые голосование у нас в стране проходит в период пандемии коронавируса, и, даже если ограничительные меры будут к тому времени сняты, все-таки безопасность никто не отменял. Поэтому, например, в этот раз участки для голосования со всеми соответствующими мерами безопасности организуют на свежем воздухе.

- В течение 6 дней, с 25 по 30 июня включительно, мы постараемся организовать один такой участок у каждой комиссии. Это будет палатка с соответствующей символикой, в которую может прийти любой человек и проголосовать заранее без всякого заявления. Единственное условие: чтобы избиратель был именно с этого участка. Жители каждого двора заранее, до того как во дворе появится палатка, получат приглашения на голосование с указанием точного места и времени, - объяснил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Также, как и на участках в помещении, в палатке гражданину будет достаточно предъявить свой паспорт. Он развернет свой главный документ, сдвинет маску и таким образом подтвердит свою личность. Распишется в списке участников голосования и получит бюллетень. Тем, у кого не будет средств индивидуальной защиты, выдадут маски и перчатки, а также индивидуальную ручку.

Ярославцы, находящиеся на лечении, а также работающие на предприятиях непрерывного цикла, также смогут принять участие в голосовании.

- Участки будут организованы в больницах Ярославской области, там избиркомы сформированы из врачей, они и проведут голосование с полной защитой. На 9 предприятиях региона также будут открыты участки, комиссии здесь сформированы из числа их работников, и все специалисты, прикрепившись к этому участку с помощью механизма «Мобильный избиратель», смогут принять участие в голосовании в любой день с 25 июня по 1 июля включительно. Все защитные меры на заводских и еще 23 дополнительных участках, образованных в местах временного пребывания граждан: в СИЗО, на вокзале и т. д., - также будут полностью соблюдаться,- заверил Олег Юрьевич.

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