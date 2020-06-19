30 телевизоров LED получат победители викторины #ЯрКонституция

Викторина #ЯрКонституция будет проходить в течение всего периода общенародного голосования по поправкам в Конституцию, с 25 июня по 1 июля. В ней смогут принять участие все избиратели. Проходить мероприятие будет рядом с избирательными участками – оно своего рода образовательная поддержка участников голосования.

Просветительскую викторину, главная цель которой «подогреть» в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ, интерес к истории и тексту основного закона нашей страны, предложила провести высшая школа бизнеса ИПК «Конверсия». В число организаторов вошли местные некоммерческие организации и другие партнеры проекта.

- Мы образовательная организация и, как любое подобное учреждение, занимаемся просвещением. В наши функции входит, в том числе, и образование гражданского общества. И делается это целенаправленно либо подспудно. Мы занимаемся работой в двух направлениях: антикоррупционной деятельностью и просвещением в сфере культуры или искусства. Любое гражданское общество сильно своими законами, поэтому когда зашла речь о поправках в Конституцию РФ, мы решили выяснить, насколько люди знают Конституцию и ее историю. Оказалось, что многие ее даже не читали. Это и побудило нас организовать такое социально-образовательное мероприятие, - объяснила генеральный директор ИПК «Конверсия» Татьяна Артеменкова.

Аналогичные викторины проводятся во многих субъектах Федерации, например, в Костроме, Иркутске, Красноярске и других регионах. Центральная избирательная комиссия России считает, что проведение просветительских конкурсов и викторин во время голосования по поправкам в Конституцию РФ не противоречит закону.

- Волонтеры в брендированных масках и манишках, с брендированными урнами с лентой переноса триколор будут раздавать всем желающим бланки викторины #ЯрКонституция, - уточнила Татьяна Артеменкова. – Вручение подарков состоится в каждом муниципальном районе нашего региона, точные адреса мы укажем на сайте мероприятия vk.com/yar1july. Подарки получат те, кто верно ответил на все 10 вопросов и проголосовал «за» или «против», определят их методом случайной выборки. Еще раз хочу подчеркнуть, что наша викторина не розыгрыш, и не лотерея, в ней не будет выигравших или проигравших, так как это просветительское мероприятие. Его задача – мотивировать ярославцев знать историю Конституции и избирательное право нашей страны.