Все участки для голосования в Ярославской области получили средства индивидуальной защиты

Об этом сайту «КП-Ярославль» рассказал председатель региональной избирательной комиссии Олег Захаров. Он также объяснил, как будет обеспечиваться безопасность в период пандемии коронавируса.

Так, для того, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Основной закон нашей страны гражданину, как и раньше, достаточно взять с собой только паспорт.

- Если гражданин придет на участок без маски и перчаток, мы, после того как измерим ему бесконтактным термометром температуру, все это выдадим на месте, в том числе и индивидуальную одноразовую ручку, которую он оставит себе, - уточнил Олег Захаров. - Различие лишь в том, что теперь его будут проверять бесконтактным способом: человек развернет свой главный документ, сдвинет маску и таким образом подтвердит свою личность. Распишется в списке участников голосования и получит бюллетень.

Для членов избиркомов приобрели медицинские защитные костюмы для двух ситуаций: для самих избирательных участков и для голосования на выезде.

- Такие костюмы защищают нас так же, как медиков, - отметил председатель избирательной комиссии Ярославской области. - На выездном голосовании это полностью исключает риск заражения и для нас, и для его участников. Все члены избиркомов - 8,5 тысячи человек - были заранее опрошены, смогут ли они работать в таком одеянии: перчатках, масках и экранах? Люди дали свое согласие.

Голосование на выезде будет проведено с помощью пакетов, в которых будут бюллетень, расписка в его получении, ручка, информационные материалы, антисептическая салфетка, чтобы протереть руки, маска и перчатки.

- Пакет мы вешаем на ручку двери, рядом ставим урну для голосования, звоним, человек открывает, показывает нам паспорт, берет пакет, голосует, опускает бюллетень в ящик, - сказал Олег Юрьевич. - После того как голосование закончится полностью, все бюллетени обработают санитайзерами и уберут в пакеты.

Проветривания, протирания дверных ручек и т.д. на избирательных участках будут проводить проводиться каждые два часа. Помогут в этом членам избиркомов волонтеры. Чтобы не создавать очередей, где возможно, установят рядом палатки для голосования на свежем воздухе.

Если вдруг 1 июля пойдет дождь, то голосовать ярославцы придут в помещения. Для этого на участках будут организованы отдельные входы и выходы: вошли, вытерли ноги о дезинфицирующий подошвы обуви коврик, то же самое сделали на выходе.

Голосование по поправкам в Конституцию России начнется 25 июля, а участки будут работать 1 июля с 8 утра до 8 часов вечера.