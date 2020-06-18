2020-06-19T12:28:09+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 18 июня: от COVID-19 умерла беременная женщина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 18 июня
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 18 июняМы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 18 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
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- В Ивановской области от коронавируса умерла беременная женщина. Ей было 33 года, она находилась на 32-ой неделе беременности.

По словам руководителя департамента здравоохранения региона, болезнь развивалась очень стремительно. 12 июня женщине стало плохо, по лечению даже проводились консультации с федеральным центром, но это не помогло. Пришлось вызывать экстренные роды: ребенок жив, сейчас находится в НИИ Материнства и детства Иванова.

Вскрытие показало, что легкие пациентки были поражены на 90%. Жительница области страдала ожирением и сахарным диабетом.

- В Ивановской области за сутки поставлено 86 новых диагнозов коронавирус. На данный момент зарегистрировано 3685 случаев заражения, выздоровели 1676 человек, в том числе за прошедший день – 165.

Среди новых зараженных 66 ивановцев с симптомами ОРВИ и пневмониями, 17 человек – из круга контактов ранее инфицированных, один человек приехал на личном транспорте из Москвы. Еще один человек, несмотря на то, что у него не было ни симптомов болезни, ни контактов с зараженными, решил сделать тест добровольно. И был крайне удивлен, когда узнал, что он COVID-положительный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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