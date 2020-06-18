Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 июня: еще 49 заболевших

- В Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 49 человек, вылечились и выписались 122 жителя региона. Всего выздоровел с начала пандемии 1941 человек.

На данный момент госпитализирован 761 пациент: 268 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 493 – с типичной клиникой COVID.

На обязательной изоляции находятся 176 человек, на карантине 2331. Заболевших с начала пандемии – 4211 человек.

- В Ярославле выстроилась огромная очередь в психбольницу за справками. Ярославская областная психиатрическая больница с понедельника, 15 июня, возобновила плановый и срочный прием. Люди, которым срочно понадобилось получить справки об их психическом здоровье, выстроились в огромную очередь. Если во время карантинных мероприятий наличие справки было необязательным, то сейчас она в срочном порядке потребовалась ярославцам, которым нужно получать или менять водительские права или охотничий билет, оформлять опеку или устраиваться на работу.

Стоящие в очереди старались соблюдать социальную дистанцию, поэтому уже довольно скоро «хвост» растянулся до самых ворот клиники.

- С 1 июля в Ярославле начнут работать молодежные трудовые бригады. В июле Яротряд примет на работу 155 ребят. В первую очередь для трудоустройства пригласили школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в том числе из малоимущих семей, их больше ста человек. Все остальные могут получить вакансию через «электронную очередь». Желающих работать всегда очень много и вакансии разлетаются за несколько минут.

Всего в этом сезоне планируют организовать две летние и три осенние смены и трудоустроить 600 подростков. С ребятами заключат трудовые договоры. Летом за полный рабочий месяц каждый подросток заработает 13 630 рублей.

Дополнительную информацию о трудоустройстве можно получить на сайте yarmp.ru или позвонив в молодежный центр по телефону 73-87-21.