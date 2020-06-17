Костромича посадили на пять суток за катание по городу в прицепе с пеной

Дерзкая выходка простого парня из провинции, а именно так представляет себя костромской блогер Александр, обернулась для него пятью сутками ареста. В жаркий день костромич решил освежиться на глазах у всего города – для этого он заполнил автоприцеп водой и пеной и прокатился в нем по центру Костромы, по пути заехав за едой в ресторан быстрого питания.

Цель, которую преследовала начинающая звезда Инстаграмма, достигнута – за сутки ролик набрал почти две тысячи лайков. Вот только в полиции идею с бассейном на колесах не оценили и нарушителя общественного правопорядка довольно быстро нашли. Да и искать, по сути, не пришлось – местным стражам правопорядка Александр уже хорошо знаком по прошлым выходкам. В марте этого года молодой человек прокатился на лестнице троллейбуса, что, естественно, тоже снял на видео и выложил в Сеть. Тогда с зацепером провели беседу и оштрафовали за мелкое хулиганство. В этот раз отделаться нагоняем не получилось.

- Молодой человек получил пять суток ареста за мелкое хулиганство. К ответственности будет привлечен и водитель автомобиля. В отношении него составлен протокол за нарушение правил перевозки пассажиров и тонировку автомобиля, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.