Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 17 июня: умерли три человека

- Еще три человека скончались в Ивановской области от коронавируса – во всех случаях у пациентов развилась двусторонняя пневмония. Первый умерший – мужчина 78 лет из Гаврилова Посада. В контакте людьми, положительными на COVID-19, не находился, за пределы области в течение последнего месяца не выезжал. Второй – пациент 74 лет из Вичугского района. Он был госпитализирован в палату интенсивной терапии, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Третий случай в сводке – житель Вичуги 66 лет.

– Отмечу тяжелое течение заболевания, пациента привезли в больницу буквально в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия медиков, пациент прожил в стационаре около 1,5 часов. На вскрытии у всех трех пациентов тяжелейшее поражение легких, просто нечем было дышать этим людям, - пояснил руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

- В Ивановской области официально зарегистрированы 3599 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлен 91 диагноз. Из новых случаев обследованы с ОРВИ и пневмониями – 58 человек, по контакту с ранее заболевшими – 32 человека. Один человек прибыл в регион из Москвы.

Ожидаются результаты по 2083 тестам, из них 688 были взяты за последние сутки. На сегодняшний день под наблюдением остаются 2747 человек с разными сроками окончания карантина.

В стационаре находится 840 человек, в том числе на койках с кислородом – 212 человек. На аппаратах ИВЛ – 15 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 – 117 коек.

- Как мы и говорили, прошла достаточно большая выписка, за сутки выписаны 123 человека, в целом к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1511 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, – отметил Артур Фокин.

- В Ивановской области открылись библиотеки. Правда, посетителей они принимают строго по предварительной записи. Учащимся по спискам литературы будут выдавать не более трех книг за раз. Открываются только читательские абонементы, залы пока не работают. Посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить маски с перчатками.

Принятая литература будет помещаться в специально выделенное помещение в библиотеке и выдаваться только через 7 дней.

Срок пользования ранее выданных изданий продляется автоматически, штрафных санкций не будет.

- В Ивановской области возобновляется обучение вождению, открываются автошколы. В соответствии с рекомендациями, автошколы могут проводить занятия по теоретической части в дистанционном режиме. Проведение практической части обучения возможно при наличии масок и перчаток у инструкторов и обучающихся и проведении дезинфекции машин после каждого учебного занятия. Во время проведения учебных занятий в салоне транспортного средства должен находиться автоинструктор и один обучающийся.