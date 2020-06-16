2020-06-16T01:00:54+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 16 июня: снимают ряд ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 16 июня
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 16 июняМы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 16 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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- За сутки в Ивановской области у 91 человека выявлен коронавирус. Таким образом, количество больных COVID-19 в регионе достигло за все время отметки в 3508 человек.

Выздоровели 1388 пациентов, 27 ивановцев, к сожалению, скончались.

- В регионе растет число госпитализированных пациентов с COVID-19. Сейчас в стационарах находятся 856 человек, 220 – на кислородной поддержке, 15 ивановцев – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Свободных коек для коронавирусных больных на данный момент 101.

- В Ивановской области снимается часть ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня, с 16 июня, открываются непродовольственные магазины площадью до 40 квадратных метров. Скоро заработают библиотеки и автошколы, правда, только по предварительной записи и читальные залы в библиотеках пока будут закрыты. Для автошкол определены специальные санитарно-эпидемиологические регламенты.

На новых, более легкий режим работы переходят и парки. Теперь бегать и кататься на велосипедах можно не только утром, но и вечером. Скорее всего делать это можно будет с 19:00 до 22:00, но точное время определят позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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