Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 16 июня: снимают ряд ограничений

- За сутки в Ивановской области у 91 человека выявлен коронавирус. Таким образом, количество больных COVID-19 в регионе достигло за все время отметки в 3508 человек.

Выздоровели 1388 пациентов, 27 ивановцев, к сожалению, скончались.

- В регионе растет число госпитализированных пациентов с COVID-19. Сейчас в стационарах находятся 856 человек, 220 – на кислородной поддержке, 15 ивановцев – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Свободных коек для коронавирусных больных на данный момент 101.

- В Ивановской области снимается часть ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня, с 16 июня, открываются непродовольственные магазины площадью до 40 квадратных метров. Скоро заработают библиотеки и автошколы, правда, только по предварительной записи и читальные залы в библиотеках пока будут закрыты. Для автошкол определены специальные санитарно-эпидемиологические регламенты.

На новых, более легкий режим работы переходят и парки. Теперь бегать и кататься на велосипедах можно не только утром, но и вечером. Скорее всего делать это можно будет с 19:00 до 22:00, но точное время определят позднее.