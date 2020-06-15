2020-06-15T10:45:58+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 15 июня: число заболевших в регионе достигло 3417 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 15 июня
Светлана Крутикова
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Еще 94 жителя Ивановской области заразились коронавирусомЕще 94 жителя Ивановской области заразились коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По состоянию на вечер 14 июня, еще 94 жителя Ивановской области заразились коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 3417 человек.

В Ивановской области больных с диагнозом ОРВИ и пневмония продолжают обследовать на коронавирус. Всего в группе таких пациентов выявили 1744 случая заражения COVID-19, из них 58 за последние сутки.

Вылечились и выписались еще 16 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 1378 жителей региона. 27 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция спасти не удалось. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

На сегодняшний день на карантине под наблюдением медиков остаются 2607 ивановцев.

Статистика распространения COVID-19 по Ивановской области такова:

Иваново - 1213;

Кинешма - 374;

Шуя - 339;

Приволжский МР - 175;

Тейково - 149;

Родниковский МР - 133;

Гаврилово-Посадский МР - 123;

Кохма - 97;

Фурмановский МР - 93;

Шуйский МР - 83;

Вичуга - 73;

Ивановский МР - 69;

Кинешемский МР - 68;

Заволжский МР - 66;

Южский МР - 57;

Тейковский МР - 53;

Комсомольский МР - 43;

Вичугский МР - 41;

Лежневский МР - 35;

Ильинский - 32;

Юрьевецкий МР - 30;

Пучежский МР - 17;

Савинский МР - 17;

Палехский МР - 11;

Лухский МР - 10;

Верхнеландеховский МР - 8;

Пестяковский МР - 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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