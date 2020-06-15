Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 15 июня: число заболевших в регионе достигло 3417 человек
По состоянию на вечер 14 июня, еще 94 жителя Ивановской области заразились коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 3417 человек.
В Ивановской области больных с диагнозом ОРВИ и пневмония продолжают обследовать на коронавирус. Всего в группе таких пациентов выявили 1744 случая заражения COVID-19, из них 58 за последние сутки.
Вылечились и выписались еще 16 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 1378 жителей региона. 27 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция спасти не удалось. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
На сегодняшний день на карантине под наблюдением медиков остаются 2607 ивановцев.
Статистика распространения COVID-19 по Ивановской области такова:
Иваново - 1213;
Кинешма - 374;
Шуя - 339;
Приволжский МР - 175;
Тейково - 149;
Родниковский МР - 133;
Гаврилово-Посадский МР - 123;
Кохма - 97;
Фурмановский МР - 93;
Шуйский МР - 83;
Вичуга - 73;
Ивановский МР - 69;
Кинешемский МР - 68;
Заволжский МР - 66;
Южский МР - 57;
Тейковский МР - 53;
Комсомольский МР - 43;
Вичугский МР - 41;
Лежневский МР - 35;
Ильинский - 32;
Юрьевецкий МР - 30;
Пучежский МР - 17;
Савинский МР - 17;
Палехский МР - 11;
Лухский МР - 10;
Верхнеландеховский МР - 8;
Пестяковский МР - 6.
ИСТОЧНИК KP.RU