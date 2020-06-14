Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 14 июня: еще 95 человек заразились COVID-19

По данным на вечер 13 июня, еще у 95 жителей Ивановской области диагностировали коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3323 человек. Вылечились и выписались еще три пациента, всего выздоровел 1351 человек, 27 - скончались.

Из новых случаев заражения 75 ивановцев были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 17 - после контакта с COVID-больными. Один человек приехал в регион из Московской области. Еще два прошли добровольное тестирование, заболевание у них протекало бессимптомно.

В регионе продолжает расти число больных, которые нуждаются в стационарном лечении, а также тех, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме. На сегодняшний день в больницах находятся 817 ивановцев. Из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ, 187 - на кислородной поддержке. На карантине под наблюдением врачей остаются 2520 человек.

В Ивановской области увеличивается и количество больных пневмонией. За сутки выявили 46 случаев. 42 пациента госпитализировали, четверо будут лечиться амбулаторно.