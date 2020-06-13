Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 13 июня: число жертв COVID-19 в регионе достигло 27 человек

По данным на вечер 12 июня, в Ивановской области скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Это 81-летний пациент из Иванова и 60-летний пациент из Фурманова. У обоих была двусторонняя пневмония. Кроме того, у скончавшихся были тяжелые сопутствующие патологии. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 27 человек.

В Ивановской области зафиксировали еще 98 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 3228 человек. Из новых случаев 58 ивановцев обследовали с диагнозами ОРВИ и пневмония, 39 - после контакта с заразившимися ранее. Один человек приехал в регион из Москвы. Сейчас устанавливается круг его контактов.

Вылечился еще 41 человек, всего выздоровевших - 1348. На лечении в больницах находятся 784 пациента. Из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ, 180 - на кислородной поддержке. В медицинском центре «Решма» проходят реабилитацию и долечиваются 97 жителей региона. На карантине под наблюдением медиков остаются 2596 ивановцев.