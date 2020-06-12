2020-06-12T01:00:12+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 12 июня:растет число больных, нуждающихся в стационарном лечении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 12 июня
Светлана Крутикова
Поделиться:
На лечении в больницах находятся 790 человекНа лечении в больницах находятся 790 человекФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

По данным на вечер 11 июня, в Ивановской области зафиксировали еще 99 случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших составляет 3130 человек. Из новых случаев 74 ивановца были обследованы с ОРВИ и пневмониями.

Выписали 69 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 1307 жителей региона, 25 человек спасти не удалось.

Продолжает увеличиваться число больных, которые нуждаются в стационарном лечении. На данный момент в медицинских учреждениях находятся 790 человек. Из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ, 170 - на кислородной поддержке.

Первых пациентов на реабилитацию принял медицинский центр «Решма». Ранее здесь развернули 139 коек, из них 98 с кислородной поддержкой. В настоящее время в медучреждении находятся 95 человек.

Еще 1459 ивановцев сдали тесты на коронавирус. Всего ожидаются результаты по 3127 анализам. На карантине под наблюдением врачей остаются 2537 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Хромает на правую ногу: в Ярославле ищут 88-летнего пенсионера
Ярославцев предупредили о грозе с градом и сильном ветре
Депутаты КПРФ в Ярославской Думе резко выступили против роста тарифов с 1 июля и за перерасчет счетов за отопление
Кинотеатры и торговые центры в Ярославской области пока не откроются
Ярославские маршрутки начали вводить оплату проезда по безналу
552 жителя Ярославской области переедут из аварийного в новое жилье
Волейбольный клуб «Ярославич» покинули два игрока
От здания мэрии Ярославля отвалилась штукатурка
В Ярославской области начался прием в колледжи и техникумы
Борщевик на детской площадке: прокуратура Ярославской области потребовала привести в порядок место для игр
В Ярославле построят завод для выпуска лекарства от коронавируса
В Ярославской области еще 59 человек подхватили COVID-19
Бесплатный премиум-линкор - специально для поклонников морских боев
Как будет проходить прием в вузы Ярославской области в этом году
В Ярославской области проходит акция «Лапы дружбы»
Испугался и уехал: в Ярославле нашли водителя, который сбил бабушку на «зебре»
«Балтика 0» освежит участников онлайн-пробега ко Дню России
В начальных классах ярославских школ введут бесплатное питание
Двое пьяных ярославцев, угрожая расправой, похитили у пенсионерки деньги
Прокуратура требует от мэрии Ярославля снести расселенный аварийный дом
В Ярославской области ищут женщину, которая нуждается в медицинской помощи
Кафе, детские площадки, аттракционы: в Рыбинске начали благоустраивать сквер
В Ярославской области изменили маршрут №142
ЕГЭ в Ярославской области: нужны ли школьникам маски и перчатки?
Ярославское МЧС предупреждает: в регионе ожидается гроза и сильный ветер