Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 12 июня:растет число больных, нуждающихся в стационарном лечении

По данным на вечер 11 июня, в Ивановской области зафиксировали еще 99 случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших составляет 3130 человек. Из новых случаев 74 ивановца были обследованы с ОРВИ и пневмониями.

Выписали 69 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 1307 жителей региона, 25 человек спасти не удалось.

Продолжает увеличиваться число больных, которые нуждаются в стационарном лечении. На данный момент в медицинских учреждениях находятся 790 человек. Из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ, 170 - на кислородной поддержке.

Первых пациентов на реабилитацию принял медицинский центр «Решма». Ранее здесь развернули 139 коек, из них 98 с кислородной поддержкой. В настоящее время в медучреждении находятся 95 человек.

Еще 1459 ивановцев сдали тесты на коронавирус. Всего ожидаются результаты по 3127 анализам. На карантине под наблюдением врачей остаются 2537 жителей области.