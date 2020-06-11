Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 11 июня: кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-режиме

По данным на вечер 10 июня, количество заболевших коронавирусом в Ивановской области перевалило за три тысячи, еще у 101 человека диагностировали COVID-19.

Выписали 42 ивановцев, всего с начала пандемии выздоровели 1238 пациентов. На лечении в больницах находятся 774 человека: 13 - на аппаратах ИВЛ, 156 - на кислородной поддержке. COVID-зараженных начала принимать больница №8 в Иванове. Туда поступили 38 пациентов.

На карантине под наблюдением медиков остаются 2678 жителей региона.

В Ивановскую область поступило около трех тысяч тестов на антитела к коронавирусу. Первые тестирования уже прошли, но официальных результатов по ним пока нет. Тем не менее специалисты уже сделали ряд наблюдений. У пациентов с острой фазой протекания болезни иммуноглобулины определяются. У тех, кто переносит коронавирус в легкой форме, иммуноглобулины определяются в соотношении 50 на 50. У тех, кого тестировали спустя две недели после выздоровления, антител в большинстве случаев уже нет.

Кинофестиваль «Зеркало» пройдет с 25 по 30 июня. Однако из-за пандемии коронавируса он состоится в новом онлайн-формате. Жители региона смогут увидеть фильмы в интернет-кинотеатре TVZAVR. На данной платформе создадут виртуальные залы, назовут их по именам городов Ивановской области. Во всех событиях зрители смогут принять участие. При этом фестиваль сохранит свои ключевые элементы: кинопрограммы, торжественные церемонии открытия и закрытия, обсуждения фильмов с их создателями, образовательные программы. Кроме того, добавится и новый формат - ночное онлайн-кафе, где гости фестиваля будут говорить о кино в прямом эфире.