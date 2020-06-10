Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 10 июня: жителям региона разрешили бегать в парках

По данным на вечер 9 июня, в Ивановской области еще три человека скончались от коронавируса. Во всех случаях были сопутствующие патологии.

За сутки в регионе зафиксировали еще 108 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 2930 человек. Выписали 105 ивановцев, всего с начала пандемии выздоровели 1196 пациентов.

На лечении в больницах находятся 746 человек. Из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ, 152 – на кислородной поддержке. На карантине под наблюдением врачей остается 2701 житель региона.

С 10 июня в Ивановской области можно будет бегать в парках с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Совершать пробежки можно в утренние часы, с 7 до 10. При этом парки остаются закрытыми для прогулок.

В Иванове на базе 49 школ начали работу в онлайн-режиме летние лагеря. Смена в таком лагере продлится 21 день. Для школьников организовали интерактивную программу. Ребята могут поучаствовать в мастер-классах, спортивных и интеллектуальных игры, творческих занятиях. Сейчас детские онлайн-лагеря посещает около четырех тысяч детей, в основном это ученики начальных классов.

В регионе проверили, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования в магазинах. В одном из гипермаркетов выявили ряд нарушений. На кассе нет защитного экрана, на входе отсутствует антисептик для обработки рук. В магазине было большое скопление людей, которые не соблюдали разметку. По факту проверки составили акт и выдали предписание об устранении нарушений в кратчайшие сроки.