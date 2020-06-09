18-летняя костромичка утонула, пытаясь переплыть реку

Несчастный случай произошел вчера, 8 июня, в Костромской области. Вечером компания молодых людей возвращалась в поселок Бычиха. 18-летняя девушка вдруг решила переплыть реку Меза, но не рассчитала свои силы и утонула. Как сообщают правоохранительные органы, костромичи были в состоянии алкогольного опьянения.

Тело девушки до сих пор не найдено, его ищут по всей акватории Мезы.

- Следствием проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.