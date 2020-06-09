2020-06-09T15:40:35+03:00
Кострома

18-летняя костромичка утонула, пытаясь переплыть реку

Тело девушки до сих пор не могут найти
Полина Вачнадзе
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18-летняя костромичка утонула, пытаясь переплыть реку. ФОТО: пресс-служба СКР по Костромской области18-летняя костромичка утонула, пытаясь переплыть реку. ФОТО: пресс-служба СКР по Костромской области
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Несчастный случай произошел вчера, 8 июня, в Костромской области. Вечером компания молодых людей возвращалась в поселок Бычиха. 18-летняя девушка вдруг решила переплыть реку Меза, но не рассчитала свои силы и утонула. Как сообщают правоохранительные органы, костромичи были в состоянии алкогольного опьянения.

Тело девушки до сих пор не найдено, его ищут по всей акватории Мезы.

- Следствием проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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