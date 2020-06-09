2020-06-09T01:00:45+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 9 июня: дети при въезде в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 9 июня
Светлана Крутикова
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Дети при въезде в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19Дети при въезде в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19Фото: Иван МАКЕЕВ
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По данным на вечер 8 июня, в Ивановской области зарегистрировали еще 117 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 2822 человек.

За сутки выписали 27 ивановцев, всего выздоровел 1091 человек. На лечении в больницах находятся 735 пациентов. Из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 150 - на кислородной поддержке. Свободных коек для COVID-больных - 72. На карантине под наблюдением врачей остается 2691 житель региона.

По-прежнему все, кто прибывает в Ивановскую область, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. С 9 июня будет действовать дополнительное требование. Теперь все дети, которые приезжают в регион на летние каникулы, должны иметь справку об отсутствии COVID-19. Документ необходимо получить в больнице не более чем за пять дней до визита в область.

Внесены коррективы и в правила использования средств защиты для рук. В связи с наступлением жаркой погоды при поездках в общественном транспорте, а также в такси можно пользоваться перчатками или кожным антисептиком. Однако при посещении магазинов, МФЦ и других общественных мест ивановцы должны быть в перчатках. Масочный режим в регионе сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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