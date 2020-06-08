Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 8 июня: 128 новых заболевших

В Ивановской области за сутки выявлено 128 новых больных коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии - 2705 человек.

Наибольшее "прибавление" за сутки дала Кинешма - плюс 35 заболевших. На втором месте Иваново - там 27 новых случаев, в Гаврилово-Посадском районе - плюс 20.

Выздоровели за весь период 1064 пациента. 22 человек, к сожалению, врачам спасти не удалось Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 2608 жителей региона с разными сроками окончания карантин. За сутки новых - 146, выписано - 170. Всего же с начала распространения COVID-19 врачи наблюдали больше 14 тысяч ивановцев.

Напомним, что с 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 1273 положительных теста на коронавирус, из них 78 - за последние сутки. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 712 случаев.