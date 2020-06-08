2020-06-08T01:00:36+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 8 июня: 128 новых заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 8 июня
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 8 июняМы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 8 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Ивановской области за сутки выявлено 128 новых больных коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии - 2705 человек.

Наибольшее "прибавление" за сутки дала Кинешма - плюс 35 заболевших. На втором месте Иваново - там 27 новых случаев, в Гаврилово-Посадском районе - плюс 20.

Выздоровели за весь период 1064 пациента. 22 человек, к сожалению, врачам спасти не удалось Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 2608 жителей региона с разными сроками окончания карантин. За сутки новых - 146, выписано - 170. Всего же с начала распространения COVID-19 врачи наблюдали больше 14 тысяч ивановцев.

Напомним, что с 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 1273 положительных теста на коронавирус, из них 78 - за последние сутки. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 712 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Ярославской области дважды ударил ножом свою мать
В Ярославле на стене дома появилась картина "Восход солнца"
Ярославцы просят наказать соседей, жестоко убивших щенка
В Ярославле разыскивают водителя "ВАЗ", насмерть сбившего пенсионерку
Еще 70 человек за сутки заразились коронавирусом в Ярославской области
В Ярославле осудили серийного вора-интеллектуала
Друзья пришли на помощь ярославцу - злостному неплательщику алиментов
Глава Ярославской области попросил смягчить ограничения для гостиниц
В Ярославской области рабочий упал с четырехметровой высоты
В Ярославской области автобус сбил мальчика на самокате
Коронавирус в Ярославской области на 6 июня: заболели 75 человек, вылечились - 162
Первый этап снятия ограничений в Ярославской области: что откроется 8 июня
На Ярославскую область идет непогода
"Ваня, живи". Рыбинцы вышли на Красную площадь поддержать больного земляка
В Ярославле ремонтируют Толгский монастырь
ВТБ в Ярославле поддержал клиентов более чем на 2,5 млрд рублей
В Ярославле серийный вор написал явку с повинной
В Ярославле пенсионерка отдала мошенникам 670 тысяч рублей
Домой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границей
За месяц проекта «Принеси пользу своему городу» в Ярославле собрали на переработку 4,5 тонны вторсырья
В Ярославле мужчина до смерти избил сожительницу и спокойно ушел из дома
В Переславле демонтировали незаконно построенные автомойку и шиномонтаж
В Ярославской области спасатели пришли на помощь 6-летней девочке
В Ярославской инфекционке сменился главный врач
Ярославцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию по месту проживания
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
В Ярославской области спасли серфингистов, которых унесло от берега
В Ярославле начали ремонтировать улицу Закгейма
В Ярославской области еще 71 человек заболел коронавирусом