Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 7 июня: число свободных коек увеличилось

В Ивановской области за сутки поставлено 130 новых диагнозов COVID-19, итого официально зарегистрировано 2577 случаев заражения. Из новых случаев обследованы с ОРВИ и пневмониями – 92 человека, по контакту – 37 человек. Один человек прибыл в регион из Москвы, круг его контактов устанавливается. На стационарном лечении сейчас находится 701 человек, в том числе на койках с кислородом – 122 человека, на аппаратах ИВЛ - 14 пациентов. Свободных коек для пациентов с COVID-19 – 106. - Прошла большая выписка за сутки – 66 человек, поэтому свободных коек по состоянию на сегодняшний день – 106, это без резерва, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. – Кроме того, открываем 200 коек на базе ГКБ №8. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1063 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. В Ивановской области 22 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по двум из них появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии. Новые летальные случаи – пациент из Кинешмы 71 года с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, и пациент из Иванова 48 лет с тяжелой сопутствующей патологией, с молниеносным развитием, сразу же после госпитализации был переведен на ИВЛ. Как отметил глава облздрава, количество пневмоний держится на стабильно высоком уровне относительно показателей прошлого года. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 684 случая.