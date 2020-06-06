Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 6 июня: 125 новых диагнозов за сутки

- В Ивановской области за сутки поставлено 125 новых диагнозов коронавирусная инфекция. На данный момент в регионе официально зарегистрировано 2447 случаев COVID-19. Больше всего заболевших выявили за день в Иванове - плюс 50 и Кинешме - плюс 26.

В числе новых диагнозов 71 человек обследован с ОРВИ и пневмониями, 47 ивановцев - из круга ранее заболевших, семеро приехали в регион из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы.

За сутки выписано 34 человека, всего с начала пандемии - 997.

В стационарах сейчас лежит 741 ивановец, в том числе на кислородной поддержке 127 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 15. Свободных осталось 66 коек.

- На въездах в Ивановскую область ужесточается контроль. Теперь все, кто приезжает в регион меньше, чем на две недели, должны предоставить справку от отсутствии COVID-19, полученную не более 5 дней назад. И те, кто приехал менее чем на две недели, и те, кто собирается пробыть в области дольше, должны будут соблюсти режим самоизоляции. Проверят это сотрудники правоохранительных органов.

- А в режим посещения кладбищ Ивановской области внесены послабления. Как и раньше, запрещено массовое посещение захоронений, исключение - для похоронных процессий. Но теперь можно прийти на кладбище, чтобы привести в порядок могилу родственника. Правда, прийти можно только вдвоем и не забывать о социальной дистанции.

- В Ивановской области с начала пандемии коронавирусом заболели пять беременных женщин. Четыре уже вылечились, одна продолжает лечение. Одна уже стала мамой, ребенок COVID-19 не заражен.