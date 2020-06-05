Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 5 июня: еще два человека скончались от COVID-19

- В Ивановской области за сутки выявлено больше ста новых зараженных коронавирусом. - За сутки поставлено 102 диагноза, также вошли в российскую статистику 15 диагнозов, которые были поставлены накануне, то есть сегодня на федеральном портале Стопкоронавирус.рф можно будет увидеть цифру – 117 новых заболевших по региону, – отметил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. – В их числе обследованы с ОРВИ и пневмониями 18 человек, обследованы по контакту – 82 человека. В это число вошли 75 пациентов из Плесского дома-интерната. И два человека прибыли из Москвы личным транспортом. 20 пациентов с COVID-19 в Ивановской области, к сожалению, скончались. В официальную статистику добавились два новых случая: пациенты из Иванова и Лухского района. Обоим было по 54 года На данный момент в Ивановской области зарегистрированы 2322 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Ожидается результат по 2339 тестам. На стационарном лечении находится 742 человека, в том числе на кислородной поддержке 130 человек, на аппаратах ИВЛ – 16 пациентов. Свободных коек для пациентов с COVID-19 – 65. За сутки выписаны с выздоровлением 35 человек. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 963 пациента. - 8-я городская больница Иванова будет перепрофилирована под больных коронавирусной инфекцией. Там развернут 200 коек. 20 пациентов, которые находились в этой больнице, вчера перевели в другую, еще шестерых, после операции, переведут сегодня, 5 июня. - Прокуратура Ивановской области проверит, как в Плесском доме-интернате соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Поводом для проверки стало массовое заражение подопечных интерната. Там было выявлено более 130 случаев заражения коронавирусом, за сутки подтвердилось сразу 75 диагнозов. Шесть человек были госпитализированы.