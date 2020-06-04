«Наша задача - помогать детям»

Уже на протяжении 85 лет сотрудники ПДН направляют детей на правильный путь, помогают найти выход из непростой жизненной ситуации. Мы встретились с начальником отделения по делам несовершеннолетних Северного линейного управления МВД России на транспорте Кристиной Денда и узнали, сложно ли работать с подростками и какими качествами должен обладать инспектор.

- Кристина, сложно ли работать с трудными детьми?

- Работать с ними, скорее, интересно. Мы стараемся проанализировать их поведение, понять и устранить причины, которые подтолкнули ребят к правонарушениям. К счастью, подростков, в силу их возраста, еще можно направить в нужное русло.

- Что заставляет детей нарушать установленные правила и законы?

- Как правило, это отрицательный пример родителей. Также нередко мы сталкиваемся с неполными семьями, в которых мама работает и не может уделить должного внимания своим детям. Еще одна причина: подростки не посещают кружки, секции, им некуда направить свою энергию. Кроме того, сказывается и правовая непросвещенность. Дети, совершая какие-либо действия, порой даже не знают, что нарушают закон. Поэтому в своей работе в первую очередь мы нацелены именно на профилактику правонарушений.

- Каким образом вы помогаете подросткам? Какие методы в своей работе используете?

- Воспитываем детей на положительных примерах. Рассказываем им о том, какие поступки, достойные уважения, совершают известные люди, а также ровесники ребят. Стремимся донести до них мысль о том, что каждый человек может совершить что-то значимое для страны и общества. Проводим беседы, различные акции, игры, вовлекаем ребят в особенности нашей службы. Особенно школьников привлекает работа кинологов. Многие начинают интересоваться тем, куда пойти учиться, чтобы потом поступить к нам на службу. Несмотря на то, что в нашем ведомстве объекты транспорта, мы расширяем свою деятельность. Говорим с ребятами не только о поведении на железной дороге, но и о безопасности в других общественных местах, интернете. Уделяем внимание истории нашего города, стремимся воспитывать в детях чувство патриотизма.

- Вам приходится работать не только с детьми, но и с их родителями. Возникают ли сложности?

- Мы стараемся сделать все, чтобы родители услышали нас и объяснили ребенку, какими могут быть последствия его действий. Конечно, родители реагируют на нас по-разному. Одни благодарят за то, что мы помогаем доставить их детей, которые бегают под вагонами и катаются на грузовых поездах, целыми и невредимыми домой. Другие упрекают, считая, что мы должны контролировать ребят. Но какой бы реакция ни была, всегда придерживаемся позиции, что чужих детей не бывает. Кроме того, бывают ситуации, когда родители сами обращаются к нам за помощью и просят провести с ребенком профилактическую беседу.

- Инспектор по делам несовершеннолетних - это прежде всего сотрудник полиции или в большей степени педагог и психолог? Каким он должен быть: лояльным или жестким?

- Большая часть нашей работы - это общение. Поэтому быть хорошим психологом важно, не забывая при этом, что мы все-таки сотрудники полиции. Говоря о том, каким должен быть инспектор, надо понимать, что все зависит от самого подростка, от его возраста. Если мы видим, что ребенка можно вовлечь в более правильные и интересные мероприятия, то проявляем больше лояльности. Если сталкиваемся с подростками, которые уже попадают под рамки административной и уголовной ответственности, то тогда нужно быть более жестким и принципиальным. Конечно, мы всегда действует в рамках закона и не забываем, что в первую очередь перед нами дети.

- Расскажите, какие случаи из вашей практики запомнились больше всего?

- Сотрудники охраны на станции Ярославль Московский задержали 10-летнего мальчика и вызвали нас. Приехав, мы узнали, что ребенок пришел на железную дорогу собирать металлолом, чтобы затем сдать его и получить деньги на продукты. Мама мальчика не имела постоянного дохода, порой семье нечего было есть. Ребенок был неухоженный, голодный. Мы накормили его, пригласили маму на беседу и помогли ей оформить документы для получения пособия. Впоследствии она не раз приходила к нам и благодарила за помощь.

- Работая с детьми, пропускаете их истории через себя или стараетесь абстрагироваться?

- Абстрагироваться сложно, переживаем за ребят. Тем более, когда есть свои дети, чаще задумываешься о том, а что в это время делает твой ребенок. И что интересно, опыт общения со своими детьми применяешь в работе с подростками. И наоборот, что-то полезное из взаимодействия с ними используешь в тех ситуациях, когда надо помочь своему ребенку.

Стоит отметить, что в нашей работе мы получаем не только отрицательные, но и положительные эмоции. Например, летом мы сопровождаем детей в поездах к местам отдыха и забираем их после смены в лагере. Видя, какие они отдохнувшие, счастливые, заряжаемся от них позитивом.

- Какой совет вы бы дали своим коллегам, которые работают с детьми?

- Всегда нужно оставаться людьми, проявлять человечность, быть добрыми, не стоять на месте, постоянно развиваться, чтобы лучше понимать ребят, с которыми работаем. И главное – не забывать, что наша задача - помогать детям.