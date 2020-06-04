Бизнес в кризис: как действовать правильно

Конференция была посвящена мерам поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии и пост-кризиса со стороны государства и банковского сектора, а также совместной обучающей программе Сбербанка и Google для предпринимателей «Бизнес класс».

Для участия в мероприятии зарегистрировались примерно 1500 предпринимателей региона и тех, кто планирует открыть свое дело. С ними поделились информацией губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, глава Google Россия Юлия Соловьева, заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

– Сейчас как никогда важен диалог власти и предпринимателей, чтобы минимизировать потери от пандемии для малого и среднего бизнеса, который составляет весомую часть экономики региона, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Мы приняли и реализуем несколько пакетов мер поддержки для пострадавших отраслей и продолжаем разрабатывать новые. Я надеюсь, что и внутри бизнес-сообщества будет организована партнерская работа по совместному преодолению кризисных явлений и связанных с этим экономических проблем.

Губернатор сообщил, что в регионе принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год. В их числе снижение налоговых ставок для предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения; освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 г. от налога на имущество, а также от транспортного налога. Кроме того, в области вдвое снижается стоимость патентов для малого бизнеса. По итогам 2-го квартала будут освобождены от налога на имущество арендодатели коммерческой торговой недвижимости, если они в этот период аннулировали арендную плату арендаторам, деятельность которых была временно приостановлена. Антикризисные займы от Фонда поддержки предпринимательства смогут получить предприятия МСП из всех отраслей экономики, а не только из признанных особо пострадавшими от пандемии. Меры поддержки пострадавших из-за коронавирусной инфекции отраслей получат те, кто не допустит массовых сокращений работающих.

В свою очередь заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов отметил:

- Мы еще в середине марта поняли серьезность ситуации и, не дожидаясь федерального закона о введении кредитных каникул, ввели собственные кредитные каникулы для предприятий, выручка которых в условиях пандемии снизилась более чем на 30%. Сбербанк предоставляет им возможность реструктуризации по долгу и процентам на 6 месяцев, что позволило избежать дефолта по кредитам. Вторая позиция: Сбербанк – ведущий провайдер по мерам господдержки. Самая известная из них – кредит под 0%.

Более 40 тысяч компаний из пострадавших отраслей получили такую поддержку и смогли сохранить занятость. Третье – стартовавшая 1 июня госпрограмма кредитования под 2% с последующим списанием задолженностей за счет государства, в случае, если предприятие сохранит на конец марта 2021 г. рабочие места. При сохранении 90% численности будут списаны 100% задолженности, при 80% - 50%. Лимит этой программы – 250 млрд рублей, и на нее существует гигантский спрос. За первые два дня такую поддержку уже получили 4000 компаний на 12 млрд рублей, а подали заявки 30 тысяч компаний.

Кроме первоочередных антикризисных мер, таких как программы льготного кредитования и снижение тарифов, Сбербанк дает бизнесу доступ к лучшим знаниям и экспертизе. Это особенно важно в условиях, когда бизнесу нужна «перезагрузка».

– Нашему с Google проекту – бесплатной онлайн-программе развития предпринимательских навыков «Бизнес класс» – 4 года. Сегодня в «Бизнес классе» 730 тысяч участников по всей России. Более 4000 из них – ярославские предприниматели, – подчеркнул Анатолий Попов. – 59% действующих предпринимателей, выпускников программы, отметили, что учеба улучшила их бизнес-показатели: средний чек, количество клиентов, выручку. Каждый десятый из начинающих открывает бизнес уже во время учебы или в течение 3–4 месяцев после нее. 7% «новичков» с помощью приобретенных знаний нашли новую работу или получили повышение.

Юлия Соловьева, глава Google Россия, отметила, что при обновлении программы «Бизнес класс» организаторы учитывают актуальные запросы предпринимателей. Так, в рамках «Бизнес класса» создан специальный антикризисный хаб, на котором собраны видеосоветы о мерах компенсации падения спроса и выручки от предпринимателей из наиболее пострадавших от кризиса областей, рекомендации по организации удаленной работы, статьи и ссылки на полезные ресурсы, а также вебинары от экспертов-практиков.

Участники «Бизнес класса» могут выбрать как комплексные полноценные курсы (например, для фрилансеров), так и отдельные темы, которые им интересны.

По окончанию встречи все желающие смогли принять участие в вебинаре «Стратегия бизнеса в кризис. Как выстроить долгосрочную стратегию в условиях, когда все резко изменилось». Его провел известный эксперт Константин Холстинин. Запись встречи можно увидеть по этой ссылке.

Сегодня жизнь ставит перед предпринимателями много вопросов, для работы в новых условиях, в ситуации неопределенности безусловно нужны новые знания. Получить их бесплатно – отличная возможность. Для начала учебы нужно только желание, выход в интернет и регистрация на сайте программы.