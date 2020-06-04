Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 4 июня: 80 новых случаев COVID-19

- В Ивановской области за сутки зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент в регионе насчитывается 2220 заболевших.

Среди новых зараженных 34 человека с симптомами ОРВИ и пневмониями, 43 - из круга контактов ранее инфицированных, 3 человека приехали на личном транспорте из Москвы, Владимирской области и Белоруссии.

678 пациентов находятся в стационарах. Из них 117 - на кислородной поддержке, 16 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

- Во время проверки соблюдения регламента профилактики коронавирусной инфекции, в Ивановской области выявлено 180 нарушений на общественном транспорте. К тем компаниям, которые допустили нарушения, будут приняты меры дисциплинарного взыскания. Троих водителей уже лишили премий.

- В Плесском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили 75 COVID-положительных больных. Эти данные - только по третьем корпусу учреждения. Таким образом, там уже выявлен 131 случай заболевания, шесть человек госпитализированы в больницы, состояние пожилых людей удовлетворительное.

- Решается вопрос о закрытии на карантин хирургического отделения Кинешемской ЦРБ - там выявлены COVID-положительные пациенты.

- У часть сотрудников и диспетчеров станции скорой помощи Иванова обнаружен коронавирус. Все зараженные отправлены на карантин. В городе будут сформированы новые бригады "скорой", в случае необходимости медработников привлекут из районов.