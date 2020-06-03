Максим Фатеев: в Костромской области благодаря Сергею Ситникову выстроено эффективное взаимодействие бизнеса и власти

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев высоко оценил качество взаимодействия и диалога между представителями власти и бизнеса в Костромской области. Он отметил высокую заинтересованность губернатора Сергея Ситникова в улучшении инвестклимата и его грамотные шаги в управлении регионом.

Тесное сотрудничество администрации Костромской области с торгово-промышленной палатой региона позволило повернуть многие бизнес-процессы в нужное русло экономического развития. Максим Фатеев подчеркивает, что администрация области и лично губернатор Сергей Ситников совместно с региональной торгово-промышленной платой системно занимаются продвижением продукции костромских предприятий на межрегиональном и международном рынках, активно используя для этого все механизмы - от бизнес-встреч до разработки предложений по совершенствованию законодательства в сфере поддержки предпринимателей, улучшения бизнес-климата в регионе и повышения инвестиционной привлекательности.

С 2012 года сумма инвестиций, поступивших в регион, составила 169 миллиардов рублей или в среднем 24 миллиарда в год. Объем прямых иностранных инвестиций в Костромской области с 2012 года увеличился в 2,5 раза.

По оценке Максима Фатеева, за многие годы руководства регионом Сергей Ситников выстроил грамотный диалог между органами власти и предпринимательским сообществом. Во многом именно с этим связаны хорошие показатели по привлечению инвестиций, индексу промышленного производства и та оценка, которую совсем недавно дал деятельности Сергея Ситникова на посту губернатора Президент России Владимир Путин.

По мнению Вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ, сегодня в условиях распространения новой коронавирусной инфекции главой региона предпринимается ряд решительных мер, где особое внимание уделено поддержке отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска. В частности, организациям и предприятиям предоставляется отсрочка по арендным платежам за использование земельного участка, по платежам за размещение нестационарных объектов торговли и многое другое.

Профильные органы власти региона ведут разработку перечня адресных мероприятий, направленных на поддержку строительной и ювелирной отраслей, лесопромышленного комплекса и туристской деятельности.

- Видна поддержка администрации Костромской области. Это кропотливая и очень понятная работа, когда люди оценивают друг друга по деловым отношениям, по пониманию тех проблем, которые стоят перед регионом и бизнес-сообществом области. Здесь выстроен мост между бизнесом и властью. И при личной поддержке Сергея Ситникова торгово-промышленная палата Костромской области стала реальным центром притяжения костромского бизнеса, - прокомментировал Максим Фатеев.